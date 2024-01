Pamela Franco anunció su separación definitiva de Christian Domínguez tras ampay: "Soy una mujer fuerte"

Pamela Franco optó por hacer una declaración para informar públicamente sobre su decisión de separarse de Christian Domínguez de manera definitiva. Esto ocurrió luego de que se captaran imágenes de él dentro de su camioneta, teniendo intimidad con Mary Moncada. Pamela, la cantante de cumbia, expresó su posición de manera directa y contundente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pamela Franco anuncia su separación definitiva de Christian Domínguez

Debido al reciente ampay en donde Christian Domínguez fue captado siendo infiel a su pareja Pamela Franco, ella decidió comunicar el fin de su relación de manera definitiva. A través de sus redes sociales, la conductora de "Consume Perú" agradeció a quienes le han brindado su apoyo y pidió que no se mencione más a su pequeña hija por el bienestar de su familia. Además, enfatizó que es una mujer fuerte y que este momento no la derrumbará.

Pamela Franco comunicado

"A"Ante los recientes acontecimientos suscitados que involucran mi vida familiar, quiero informar a la opinión pública mi separación definitiva con el señor Christian Domínguez. Entiendo el interés de los medios de comunicación por hablar conmigo, pero por el momento no daré declaraciones por la tranquilidad de mi familia y en especial de mi hija", se puede leer en la historia de su red social.

De igual forma pidió a los medios de comunicación que ya no mencionen más a su hija por su futuro bienestar. "También quiero pedirles a los medios de comunicación y a la opinión pública que no se mencione a mi menor hija para evitar que se sienta afectada emocionalmente y psicológicamente con comentarios malintencionados. Yo soy una mujer fuerte y seguiré esforzándome por ser una buena mujer, madre y artista", sentenció.

¿Qué dijo Mary Moncada tras el ampay?

La mujer explicó que se sentía nerviosa y quiso dejar claro que su risa no reflejaba que tomara la situación a la ligera, especialmente teniendo en cuenta las posibles consecuencias para la familia de Christian Domínguez y Pamela Franco. Después del incidente, recibió críticas en redes sociales por parecer tomar el asunto demasiado fácilmente. Sin embargo, ella salió a hablar para enfatizar que también está afectada y que su risa durante la entrevista fue más por nerviosismo que por alegría.

"Me gustaría aclarar algo, mi risa en la entrevista con Magaly TV no es de burla, mi risa es de nervios, ya que no estoy acostumbrada a esto. No crean que yo estoy aquí riéndome de la situación, pero claro que tengo una vida, un trabajo y tengo que seguir. Gracias", sentenció en una de sus historias en redes sociales.