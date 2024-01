Pamela Franco confesó qué haría si Christian Domínguez le era infiel: "Si me llega a pasar, sí perdonaría"

Un interesante declaración está dando de qué hablar. Parece que Pamela Franco se la veía venir hace meses. La cantante afirmaba que todo el mundo esperaba que su galán, Christian Domínguez, la engañara para tener contenido jugoso en la pantalla. Y vaya que sucedió. Además, confesó cómo actuaría si esto sucediera.

Pamela Franco confesó que sí perdonaría una infidelidad

El notición que tiene a todos hablando. La cosa está que arde entre Pamela Franco y Christian Domínguez. ¿Se acuerdan cuando Pamela dijo que todos estaban esperando que Christian la engañara? Pues, acaba de pasar.

En julio del 2023, se encendieron los rumores de una posible infidelidad de Christian Domínguez a Pamela Franco. Metiche encendió estas alarmas, pero luego se rectificó y afirmó que no tenía pruebas de lo sucedido.

En medio de esta situación, Pamela Franco fue a "América Hoy" junto a Domínguez y señaló que siempre la gente estaba pendiente a que el padre de su hija le fuera infiel. Además, afirmó que a nadie le importa cómo ella se siente.

"Esto no es de ahorita, desde que estoy con Christian estoy siempre en el ojo de la tormenta, sino son los tres años, que ya pasados, son los cuatro años. Definitivamente, todos los programas de espectáculos están esperando que Christian me engañe, es la verdad porque les da contenido, porque a nadie le importa lo que yo sienta o lo que mi familia sienta", mencionó Pamela.

En el mismo programa, Pamela reveló qué haría si Domínguez la llegara a engañar. La cantante señaló que sí perdonaría al cantante. Sin embargo, no continuaría con él como pareja.

Pero eso no es todo, en otra entrevista con un medio local, Pamela fue directa sobre una posible infidelidad: "Si me llega a pasar, sí la perdonaría. Lo haría porque él es el padre de mi hija y siempre lo será, pero no seguiría con él como pareja. Quien te engaña, no te quiere".

Ahora, estas afirmaciones salen a relucir pues la situación ya no es hipotética. Pamela Franco estaría enfrentando una infidelidad de Christian Domínguez. ¿Se mantendrá en su posición? Pues según lo que dijo, lo perdonaría, pero terminaría con él.

Christian Domínguez atrapado en un ampay explosivo con Mary Moncada

Y como si fuera un guion perfecto, llega el ampay que revienta la burbuja de la felicidad. Christian Domínguez, el galán de la cumbia, fue captado con Mary Moncada. ¿Quién es Mary? Una mujer que ahora es la protagonista de este drama.

Mary Moncada, sin pelos en la lengua, soltó la verdad: "Lo que él y yo hemos hecho ha sido lo que dos personas adultas hacen. Y la hemos pasado muy bien. Entonces se sobreentiende, pues ¿no?". Mary, la 'rubia tentación', le puso sabor al chisme.

Aunque Mary dice que esto fue solo un 'good time', el corazón de Pamela parece estar en un torbellino de emociones. ¿Se mantendrá firme en su decisión de perdonar, que mencionó hace meses? ¿O habrá cambios en este drama?

Esto no ha hecho más que empezar. El dramón entre Pamela Franco y Christian Domínguez nos tiene a todos pegados a todos. ¿Qué más nos deparará este drama farandulero? Prepárense para más emociones porque esto promete más chismes y sorpresas que una telenovela.