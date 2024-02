Pamela Franco confiesa que Christian Domínguez sí sabía de su relación con Cueva: "Llorando se lo conté"

Pamela Franco, la conocida cantante de cumbia, rompió el silencio y reveló todos los secretos sobre su enredo romántico con Christian Domínguez y Christian Cueva. En una charla con María Pía Copello, Pamela no se guardó nada y dejó claro que Domínguez estaba al tanto de su romance con el futbolista desde el principio.

Christian Domínguez sabía que Pamela Franco fue la amante de Cueva

Pamela Franco confesó en vivo que tuvo un romance con el futbolista Christian Cueva en el 2018. Pero lo que más impactó es que Christian Domínguez, su actual expareja, ya lo sabía desde el inicio. Según Pamela, se le contó a Domínguez todo. Por ello, entre lágrimas y sin rodeos, Pamela Franco soltó la verdad en MQM.

"Cuando yo lo conozco a Christian (Domínguez), cuando comencé a tratarlo y antes de que empiece una relación con él, yo llorando se lo conté. Todos los detalles se lo conté. Fue porque en esta vida hay cosas en televisión y cosas que se hablan detrás, preferí que se enterara por mí. Fui un libro abierto, se lo conté todo. Y sin mentiras de mi parte empezó la relación", confesó Pamela Franco.

La cantante no solo aclaró la situación con Cueva, sino que también afirmó que nunca le fue infiel a Domínguez. Según Pamela, en agosto de 2019 dejó de acercarse a Cueva y comenzó su historia con el cumbiambero en noviembre del mismo año.

La historia tiene de todo. Además de las lágrimas, Pamela Franco destacó que Domínguez fue su apoyo durante esos momentos difíciles. "La verdad es que Christian Domínguez me ayudó (fue su soporte) porque tuvo que aguantar muchas cosas al inicio de la relación", confesó Pamela.

Franco se disculpa con esposa de Christian Cueva

Pamela Franco no se quedó callada y le pidió perdón en vivo a Pamela López, esposa de Christian Cueva, por el dolor causado. "Acepto mi error, sí me equivoqué", expresó entre lágrimas. Un momento de sinceridad en la tele.

"Sí me equivoqué y que me perdone la señora Pamela López por el daño que yo le causé en ese momento. Por su puesto (entiendo en este momento lo que ella sentía) porque a veces uno no mide las consecuencias de sus actos", agregó.

¿Reconciliación en el horizonte? Pero lo más sorprendente, Pamela Franco no descarta volver con Christian Domínguez. A pesar de los escándalos recientes, el amor sigue en el aire.

¡Así que ya lo saben, Pamela Franco destapó el romance con Cueva, Domínguez estaba enterado, y ahora la pregunta es: ¿habrá reconciliación? Estaremos pendientes a cualquier novedad al respecto.