Pamela Franco desmiente rumores de un amorío con Christian Cueva: "Están hablando tonterías"

Pamela Franco, la cumbiambera que está dando que hablar, no se quedó callada después de que Pamela López soltara la bomba anunciando su separación de Christian Cueva. Las cámaras de "Amor y Fuego" la captaron y le preguntaron sobre los rumores que la relacionan a Cueva.

Pamela Franco rompe su silencio

Pamela Franco fue abordada por las cámaras de "Amor y Fuego", después de que Pamela López anunciara su separación de Christian Cueva.

La cantante, visiblemente fastidiada, salía de su departamento cuando los reporteros le preguntaron directamente si había sido infiel a Christian Domínguez y sobre los chismes de un supuesto romance con el futbolista Cueva.

Con lentes negros, Pamela Franco respondió con firmeza: "Por favor, no hay forma. Están hablando tonterías". Acto seguido, Pamela Franco, sin perder tiempo, se subió rápidamente a un auto y se fue del lugar.

La separación de Cuevita

Pamela López dejó a todos boquiabiertos cuando anunció su separación de Christian Cueva, y encima, tiró la bomba de una 'artista de cumbia que se victimiza' como la causa. Desde ese momento, el internet no ha parado de especular, y las sospechas apuntan a Pamela Franco.

En las redes, la gente no para de hablar. En 2019 ya se rumoreaba un romance entre Pamela Franco y Cueva. Por ello, con las cámaras frente a ella, Pamela Franco no se mordió la lengua y desmintió todo, dejando claro que no está para juegos.

Las especulaciones sobre su relación con Christian Cueva la tienen incómoda, y Pamela Franco no tuvo pelos en la lengua al expresar su rechazo a los comentarios malintencionados. Ya lo había dicho antes a un medio local: "Yo respeto a todos, pero ya estoy acostumbrada a que hablen cosas sin sentido".

Comunicado de Pamela López. (Foto: Captura de pantalla/Instagram)

La historia toma giros inesperados. Después del comunicado de Pamela López, la gente no deja de hablar de Christian Cueva y su posible papel en todo este enredo. Pamela Franco ha salido al frente para dejar claro que no tiene nada que ver con la situación.

La aún esposa de Cueva anunció su separación después de más de 12 años de relación, mencionando a una 'artista de cumbia'. Las redes están que arden, y todos quieren saber si Pamela Franco es la 'culpable' de esta separación.

Con las declaraciones de Pamela Franco, la incertidumbre sigue en el aire. ¿Será este el fin de la historia o apenas el comienzo de un nuevo capítulo lleno de sorpresas? Los seguidores de esta trama están ansiosos por descubrir qué pruebas tiene Pamela López y si habrá más revelaciones.