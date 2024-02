Pamela Franco llamó al padre de Christian Cueva luego de discusión con Pamela López ¿Qué le dijo?

Pamela López continúa ofreciendo detalles adicionales sobre el presunto romance secreto entre Christian Cueva y Pamela Franco. Durante la última emisión de 'América Hoy', la empresaria compartió que, después de confrontar a la cantante de cumbia en una llamada telefónica, descubrió que ella se había comunicado con su exsuegro, Luis Alberto Cueva. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pamela Franco llamó al padre de Christian Cueva

Mediante Janet Barboza, la esposa actual de Christian Cueva mencionó que Pamela Franco no permaneció tranquila después de ser señalada como la amante del jugador de fútbol. Por eso, contactó directamente al padre del futbolista para pedirle que intervenga como mediador entre ellas. Estas revelaciones sorprendieron a los presentes en el lugar, pues luego de que Pamela Franco afirmara que no conoce a 'Cuevita', es intrigante que ahora se comunique con el padre del futbolista.

"Yo me pregunto, ¿cómo sabe el teléfono del suegro de Pamela López? Pamela Franco llamó al papá de Christian Cueva para pedirle que interceda y que tranquilice a Pamela López. Yo he hablado con Pamela López, es lo que ella me ha dicho. ¿Por qué Pamela Franco tendría el teléfono del papá de Christian? Es extraño", comentó la presentadora de 'América Hoy'.

Por otro lado, Janet Barboza confesó que su conversación privada con Pamela López fue bastante emocional. "Yo la he escuchado llorar con el corazón en la mano, casi desmayándose porque era la primera vez que obtenía capturas de pantalla. Me decía: 'Janet, tengo cuatro hijos, ¿qué voy a hacer? Yo tenía rumores de hace muchos años'", dijo.

Pamela López mostró pruebas

La aún esposa de Christian Cueva publicó capturas de pantalla de una fuerte discusión que tuvo con el futbolista el 1 de diciembre de 2023. En las imágenes, se observa al deportista despidiéndose de Pamela López, madre de sus cuatro hijos. "Listo, disfruta lo que haces, cambia foto y todo, que te vaya bien", se puede leer en los mensajes.

Poco después, un usuario informó a Pamela López que durante ese período de tiempo, Christian Cueva fue avistado en Nuevo Chimbote, donde aparentemente se encuentra la residencia familiar de la cantante de cumbia. "Yo vivo justamente en el óvalo donde vive la familia de Pamela en Nuevo Chimbote, ella a veces suele venir. Desde esa fecha de diciembre no viene todavía y peor después de este escándalo. Y esa foto es más evidente, justamente la casa de Pamela es esa donde están las plantas. Ese día vino Pamela solo con su hijo, creo que Domínguez tenía concierto porque no vino con él", se lee en la captura.