Pamela Franco niega infidelidad a Christian Domínguez: "Nunca le he sido infiel"

La farándula peruana está que arde con las últimas revelaciones de Pamela Franco en "Mande quien Mande". La cantante de cumbia no se guardó nada y aclaró los rumores de infidelidad con Christian Cueva. Además, aseguró que a Christian Domínguez no le fue infiel. Te lo contamos todo.

Pamela Franco niega haberle sido infiel a Christian Domínguez

Pamela Franco se presentó en "Mande quien Mande" y desmintió rotundamente haberle sido infiel a Christian Domínguez con Christian Cueva durante los más de cuatro años de relación. Entre lágrimas, Pamela afirmó: "Desde el día uno que empecé nunca le he sido infiel a Christian. He vivido enteramente para mi familia, para él, para mi hija, y él lo sabe". ¡La verdad al descubierto!

La artista defendió su integridad y le pidió perdón a Pamela López en medio del escándalo: "Lo único que yo quería era formar mi familia de una manera bonita, soñaba con Christian quedarme para toda la vida y tener la familia que teníamos".

Pamela Franco también admitió sus errores antes de conocer a Christian Domínguez, reconociendo su relación con Christian Cueva en 2018. Sin embargo, destacó que cortó todo contacto con el futbolista cuando comenzó su romance con Domínguez, padre de su hija. La sinceridad fue la clave: "Desde el día uno que empecé nunca le he sido infiel a Christian. He vivido enteramente para mi familia, él, mi hija. Y él lo sabe".

Con lágrimas en los ojos, Pamela Franco compartió su esperanza de construir una vida con Domínguez, pero las imágenes reveladas por Magaly Medina cambiaron todo. "Me duele (la infidelidad) porque a él lo he respetado, lo único que quería era formar una familia bonita, soñaba quedarme con él para toda la vida", confesó la cantante.

El misterioso envío de plata

Pamela también se refirió al envío de 280 soles por parte de Christian Cueva. Según ella, fue algo inofensivo: "Pensé que era un chiste, pienso que lo hizo de juego... no me va a mantener con eso (280 soles), yo soy una persona que trabaja".

La confesión continuó cuando Pamela aclaró el misterio de los 280 soles que le envió Cueva y que fueron descubiertos por Pamela López. En una situación inesperada, Franco explicó: "Estaba con una amiga, Christian Cueva me llamó y me dijo que nos invitaba unas cervezas. No le di importancia. Al día siguiente, Pamela López me habla de la transferencia, ¡no me di cuenta!".

En un gesto valiente, Pamela Franco resaltó la importancia de la honestidad en su relación con Domínguez y cómo le reveló su pasado con Cueva para evitar malentendidos.

En resumen, Pamela Franco defendió su amor por Christian Domínguez con toda la verdad. La farándula sigue dando de qué hablar y estamos aquí para contártelo. ¡Hasta la próxima!