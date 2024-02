Pamela Franco no quiere saber nada de Christian Domínguez tras escándalo: "Me enfocaré en mi hija"

Pamela Franco sostuvo que ya no comentará nada sobre el escándalo que involucra a Christian Domínguez, Christian Cueva y Pamela López. Recientemente, se descubrió que fue el cantante de cumbia quien expuso a su pareja Pamela Franco con el futbolista Christian Cueva. Ante ello, la cumbiambera se mostró desencajada estos últimos días luego de las revelaciones de Pamela López en el programa de Magaly Medina. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pamela Franco sepulta a Christian Domínguez

La artista destacó que se centrará en su carrera y en su hija, a quien considera la única persona importante en su vida en este momento. "Estoy concentrada en lo que realmente me tiene que importar y yo la verdad quiero mentalizarme en eso, quiero dejar atrás todo lo malo y enfocarme en único bueno que tengo que es mi hija", sostuvo.

La presentadora de Consume Perú enfatizó que lo que otros digan es asunto suyo y que no tiene la responsabilidad de responder por ello. "Lo que tenía que decir ya lo dije, ahí se tuvo que terminar la historia. Lo que salgan a decir terceros yo no tengo nada que ver, yo me quiero mantener al marguen, yo estoy enfocada en el trabajo y mi hija", sostuvo. Durante su entrevista en "Mande Quien Mande", Pamela Franco recordó que lo ocurrido con Cueva ocurrió hace 5 años y que ya se disculpó por ello.

Magaly Medina no cree en Pamela Franco

Entre risas, Magaly Medina comenzó su intervención imitando a Pamela Franco, quien se especula estaba a punto de reconciliarse con Christian Domínguez hasta que descubrió que fue su ex quien la denunció. "El sujeto que duerme bajo mi mismo techo, yo soy provinciana, esas no son mis palabras, soy serrana", manifestó la conductora de TV, repitiendo las declaraciones de la cumbiambera en el programa Mande Quien Mande.

"Eso ha dicho tu marido (Domínguez), que así te expresaste (sobre Cueva): asqueroso, enano y cholo. Yo sí creo que te expresaste así. Dices que eres serrana, pero los serranos a veces, los cholos, nos olvidamos que somos cholos... y son los que más cholean", complementó la presentadora de 'Magaly TV La Firme', este martes 27 de febrero.

Magaly Medina admitió que en alguna oportunidad ella también ha lanzado frases despectivas. "Yo a veces choleo, a mí misma me choleo. Siempre digo que soy chola, pues. Antes que me cholee el resto, me choleo yo. Chola, provinciana y huachana. Eso de decir: 'El cholo este...', no sé, de repente se me ha salido alguna vez en mi vida", sostuvo la 'Urraca'.