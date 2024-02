Pamela Franco reaparece en "Consume Perú" tras infidelidad de Christian Domínguez ¿Habló sobre el ampay?

El sábado 3 de febrero se transmitió otro episodio del programa de América Televisión, 'Consume Perú', que cuenta con la conducción de Alejandra Baigorria, Carloncho, Sandro Monzante y Pamela Franco. Ante ello, la cantante de cumbia ha generado la atención del público, pues recientemente se separó de Christian Domínguez luego de que él le fuera infiel con la empresaria Mary Moncada en su propia camioneta. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pamela Franco reaparece tras ampay

Numerosos espectadores estaban ansiosos por escuchar las palabras de la cantante después de las infidelidades que sufrió por parte de Christian Domínguez, el padre de su hija. Como se recordará, días atrás, el programa 'Magaly TV, la firme' expuso las relaciones clandestinas que el cantante mantuvo con Mary Moncada y Alexa Samamé. Recordemos que el cantante de cumbia ha recibido una ola de críticas por su nueva infidelidad. Incluso, la propia Pamela Franco anunció su separación del conductor de "América Hoy".

La vocalista hizo su aparición luciendo un traje verde brillante, presentando a una de las invitadas del programa. Hasta el momento de cerrar esta nota, no se refirió al escándalo de su ex pareja. No obstante, es posible que el programa transmitido el sábado 3 de febrero haya sido grabado antes del incidente, ya que dos días después de la emisión de Magaly Medina, Alejandra Baigorria compartió una historia en la que se veía a Pamela Franco con un vestido naranja.

Christian Domínguez hablará en "América Hoy"

Recientemente se anunció una entrevista de Christian Domínguez tras el ampay con Mary Moncada. Ante ello, se especuló mucho acerca de la emisión de este bloque en "América Hoy". Es así que mostró pruebas de la presencia del cumbiambero en la entrevista. "Yo les puedo decir fehacientemente, acá tengo la prueba, hay una foto donde están Janet, Ethel y Christian, de esa misma imagen es de donde salen las preguntas. Para que a la gente le quede claro lo que van a ver en América Hoy", agregó Choca Mandros al mostrar la imagen desde su celular.

Además, para agregar más, también compartió un video de la entrevista en América Hoy y anunció que el cantante participará en una dinámica donde le formularán preguntas actualizadas. Esto se debe a que la grabación tuvo lugar antes de que se hiciera público su engaño a Pamela Franco con Alexa Samamé. "Christian Domínguez ya habló con Ethel y Janet, pero ojo, eso no quiere decir que solo eso va ser lo que vamos a ver. Me han dado el dato de que hay una dinámica con Christian en estudio para poder continuar viendo el tema y haciéndole preguntas actualizadas", agregó.