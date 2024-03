¿Pamela Franco recibió detalle de Christian Domínguez por el Día de la Mujer?: "Aquí con mi regalito"

En el ojo del huracán están Christian Domínguez y Pamela Franco, la pareja de padres que no deja de dar de qué hablar. En el Día de la Mujer, Pamela Franco sorprendió al mostrar un tierno detalle que recibió. ¿Se lo dio Christian Domínguez? Te contamos todos los detalles.

La relación entre Christian Domínguez y Pamela Franco

Este par nos tiene acostumbrados a un montón de drama, pero esta vez nos sorprendieron con algo que nos dejó a todos con la boca abierta. El Día de la Mujer trajo consigo una jugada inesperada. ¿Será que el amor está renaciendo?

Ya sabemos que Christian Domínguez y Pamela Franco están en una nueva fase como padres, llevando a su pequeña al nido. Parece que quieren dejar los líos atrás y centrarse en lo importante, la felicidad de la niña.

Pero, hay rumores de que podría haber reconciliación en el aire. La cumbiambera Pamela Franco ha tenido sus dramas y hasta descubrió que el padre de su nena la delató y expuso su amorío con Christian Cueva.

¿Christian Domínguez le dio un detalle a Pamela Franco por el Día de la Mujer?

Ahora bien, ¡cambiemos de tema! ¿Christian Domínguez se mandó un detalle por el Día de la Mujer? Después de esos líos que se mandó con otras chicas, ahora dice estar arrepentido y quería redimirse, ¿o no?

El 8 de marzo, Día de la Mujer, Pamela Franco estaba más emocionada con tierno gesto. ¿Y saben por qué? Porque recibió un regalito. Y nada más y nada menos que un chocolate. Pero, ¿quién se lo habrá mandado?

Resulta que no fue Christian Domínguez el que le dio el chocolatito a Pamela. No, fue uno de los mejores amigos de ella.

Ahí no termina la cosa. Resulta que hay imágenes de Christian y Pamela con su hija, como toda una familia feliz. Tras ello, se rumoreo que algo se traen entre manos. Pero Pamela dejó claro que no están para amistades. "No, no crees que es demasiado pronto después de todo lo que pasó (...) Siempre tendremos que vernos por nuestra hija", soltó Pamela cuando la pillaron y le preguntaron si ya eran amigos.

Entonces, al parecer Christian Domínguez y Pamela Franco solo aparecen juntos por su rol de padres. Solo el tiempo lo dirá si se reconcilian o no. Seguiremos al tanto de cada movimiento de esta pareja que no deja de sorprender. ¡Hasta la próxima!