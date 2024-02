Pamela Franco revela que Christian Cueva tuvo más amantes: "No era solo una, sino dos, tres..."

La farándula está que arde con la revelación explosiva de Pamela Franco, quien no solo confirmó su romance con Christian Cueva en 2018 sino que dejó al descubierto los deslices amorosos del futbolista. En una entrevista con "Mande Quien Mande", Pamela contó un drama que involucra a más mujeres y lágrimas con el futbolista.

Pamela Franco dice que no fue la única amante

En un explosivo giro de los acontecimientos, Pamela Franco ha dejado al descubierto detalles jugosos sobre su romance secreto con Christian Cueva. La cantante, en una entrevista con "Mande Quien Mande", no solo confesó el amorío que mantuvo con el futbolista en 2018, sino que también reveló que Cueva engañó a su esposa Pamela López con varias mujeres, incluyéndola a ella.

La cumbiambera, entre sollozos, admitió: "Mi relación con Cueva no termina porque él se iba a casar, sino porque me enteré de dos personas con pruebas que también estaban jugando el mismo papel que yo (...) Me enteré de que no era solo una, sino dos, tres, cuatro, cinco, seis... No era mi novela". Pamela dejó la puerta abierta para más revelaciones picantes.

Y eso no es todo, ¡el escándalo financiero también salió a flote! Pamela Franco contó cómo Christian Cueva le soltó S/ 280 como si nada, y ella pensó que era un chiste: "Relájense, ahí les invito", le dijo el 'Aladino'. Pero la cosa se puso seria cuando Pamela López, la esposa de Cueva, le preguntó por el dinero al día siguiente. Y esta llamada estalló en la farándula.

Pero no se crean que Pamela Franco se quedó de brazos cruzados. En un acto de humildad, le pidió perdón a Pamela López por haberse enredado en su matrimonio: "Yo sé que lo que ha pasado no me justifica, y sé que hubieron personas lastimadas. Por eso a mí no me hace ni más ni menos y decir que sí me equivoqué y que me perdone la señora Pamela López por el daño que le causé en ese momento".

Pamela se sintió enamorada de Cueva

Y como si fuera poco, Pamela Franco aseguró que su relación con Christian Cueva en 2018 fue solo una ilusión: "Mira, en ese momento uno tiene la ilusión y hasta te sientes enamorada, pero hoy te puedo decir que eso fue una ilusión. No te puedo decir que me enamoré de Christian Cueva. Yo conocí un amor de verdad con Christian Domínguez".

Pero eso no es todo, las amenazas también tuvieron su espacio. Pamela Franco dejó al descubierto que Christian Cueva amenazó a Christian Domínguez al inicio de su relación: "Mandaba amistades, mensajes, mandaba a amenazar a Christian y así ha sido por bastante tiempo".

La farándula está en shock con los fuegos artificiales de Pamela Franco. Estamos ansiosos por más detalles de este drama que promete seguir dando de qué hablar.