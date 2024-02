Pamela Franco revela que Christian Domínguez recibía amenazas de Christian Cueva

Pamela Franco por fín reveló todos los detalles de su relación clandestina con el futbolista Christian Cueva. En ese sentido, reveló que su expareja Christian Domínguez recibía amenazas del futbolista. Incluso, ambos habrían tenido un altercado, según reveló la cantante de cumbia en la entrevista con María Pía Copello en el set de "Mande Quien Mande". Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pamela Franco reveló amenazas de Christian Cueva

En medio de su entrevista con María Pía Copello, Pamela Franco reveló de una vez por todas que tuvo una relación clandestina con Christian Cueva. Ante ello, cuando se dio cuenta de su error, ella quiso salir de ahí y dejar todo en el pasado. No obstante, reveló que el futbolista seguía buscándola e, incluso, llegó a tener un altercado con Christian Domínguez, según reveló la cumbiambera.

Por otro lado, Christian Domínguez estaba totalmente enterado de todo, pues la cantante de cumbia se lo contó abiertamente antes de que se entere por terceras personas. En ese sentido, calificó su relación clandestina con Christian Cueva como su "más grande error". Ya que según describió, el futbolista la 'acosaba' luego de que ella decidiera alejarse de él porque ya tenía una relación con Christian Domínguez.

Aún ama a Christian Domínguez

De igual forma, Pamela Franco fue consultada si volvería con Christian Domínguez, padre de su hija, quien le fue infiel con dos mujeres distintas durante su relación. La cantante enfatizó que los sentimientos por el exconductor están y que aún lo sigue amando. A pesar de las infidelidades y del error que el cumbiambero cometió, Pamela Franco no descartó en retomar su relación porque aún ama al padre de su hija.

"El amor no se va de la noche a la mañana, yo amo a Christian Domínguez (...) Yo creo que solo el tiempo dirá, todo el proceso para asimilar todo", sostuvo entre lágrimas Pamela Franco, quien también aprovechó en señalar que le dolió que Domínguez no dijera que iba a luchar por recuperar a su familia. Recordemos que el cumbiambero se encuentra llevando terapia para mejorar como persona y encontrar el motivo por el cual no puede tener una relación estable. Ante ello, resaltó que su relación de 4 años con el padre de su hija la ha llevado a enamorarse de él profundamente. Es por esta razón que ella dejó en claro que aún lo ama y espera que solo el tiempo ponga las cosas en su lugar.