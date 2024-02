Pamela Franco sigue facturando en shows en medio del escándalo con Christian Cueva y le gritan: "280"

Pamela Franco no se detiene ante el escándalo vinculado a Christian Cueva y Christian Domínguez. Mientras se prepara para su entrevista en "Mande quien mande", Pamela Franco aprovecha el verano para presentarse en eventos, facturando, y escuchando curiosos comentarios de sus fans.

Pamela Franco factura y le gritan: "280"

El drama entre Pamelas sigue en pie y, esta vez, Pamela Franco, la conductora de "Consume Perú", no se intimida ante el torbellino de chismes sobre Christian Cueva y Christian Domínguez. Mientras se alista para contar su verdad en el programa "Mande quien mande", Pamela Franco no deja de lado su carrera y se presenta en eventos, asegurándose de seguir generando ingresos y recibiendo interesantes comentarios.

Antes de soltar la bomba sobre su conexión con Christian Cueva y enfrentar las interrogantes de "Mande quien mande", Pamela Franco se sube al escenario de un restaurante campestre. Sin embargo, el público no perdona y le gritan "280", haciendo referencia a la transferencia de dinero que Christian Cueva le hizo y que salió a la luz durante una acalorada llamada telefónica con Pamela López.

Aunque el grito retumba en el ambiente, Pamela Franco opta por centrarse en su presentación, dando a entender que no quiere o le da igual escuchar ese tipo de comentarios. El lugar se llena con fans y curiosos que quieren ser testigos de la actuación de la famosa conductora y cantante.

En medio del caos, Pamela Franco nos recuerda que su carrera y talento siguen siendo el centro de atención, incluso en medio del escándalo. El enfrentamiento virtual entre las Pamelas añade un toque extra de drama, avivando la expectativa sobre lo que Pamela Franco revelará en su próxima entrevista.

La llamada y "los míseros 280 soles"

Mientras tanto, Pamela López, todavía esposa de Christian Cueva, no se queda atrás y destapó detalles sobre el traspaso de dinero de Cueva a Franco. Una llamada grupal y un depósito de 280 soles desencadenan un enfrentamiento telefónico entre López y Franco.

La reacción de López no se hace esperar: "Te he hecho una pregunta puntual, ¿de dónde conoces a mi esposo? (...) ¿Cómo me voy a tranquilizar si acabo de encontrar transferencias a tu nombre? 280 míseros soles".

La respuesta de Pamela Franco no aclara nada, añadiendo más misterio y tensión a este enredo farandulero. Con eventos en agenda, entrevistas en espera y revelaciones pendientes, la batalla entre las Pamelas sigue siendo el foco de atención en la farándula peruana. Estaremos pendientes a cualquier actualización.