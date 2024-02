Pamela López descubre que Christian Cueva transfirió dinero a Pamela Franco: ¿cuánto y por qué tan poco?

¡NO PUEDO CON TANTO! Este humilde redactor de Karibeña quiere descansar, pero la reina de la farándula no da tregua, así que vamos con la información calientita. Magaly Medina, en su segunda semana al aire este año, volvió a remecer la farándula peruana. Definitivamente, las declaraciones de Christian Domínguez en "América Hoy" trajeron cola, pero la real "bomba" estalló con la conversación entre Pamela López y Pamela Franco. Así es, tal cual lo estás leyendo. La aún esposa de Christian Cueva descubrió conversaciones, llamadas y hasta una transferencia del jugador a la ex de Christian Domínguez y decidió encararla. ¿Qué se dijeron?

¿Cuánto dinero le mandó Christian Cueva a Pamela Franco?

Las calientitas en "Chollywood" no dejan de aparecer. Si Magaly Medina había remecido toda la farándula la semana pasada, esta no podía ser la excepción. Ni bien empezó su programa, soltó la bomba y la verdad sobre el término de la relación entre Pamela López y Christian Cueva.

Según comentó la "Urraca", la esposa del jugador descubrió unas llamadas y hasta una transferencia hacia Pamela Franco, lo cual desencadenó todo lo que ya conocemos. Sin embargo, ayer por la noche, se destaparon datos totalmente inéditos, los cuales comienzan porque Pamela López para encarar a Pamela Franco.

La cumbiambera negó en todo momento conocer al futbolista, sin embargo, Pamela López fue más allá y le recriminó por una transferencia. "Te he hecho una pregunta puntual, ¿de dónde conoces a mi esposo? (...) ¿Cómo me voy a tranquilizar si acabo de encontrar transferencias a tu nombre? 280 míseros soles", se le escucha decir muy ofuscada.

Así es, tal cual lo estás leyendo. Pamela López descubrió que Christian Cueva depositó 280 soles a Pamela Franco el ¡31 de enero de este año! Es decir, dos días después del ampay de Christian Domínguez con Mary Moncada . ¿Cuál fue el motivo de la transferencia? Te lo contamos líneas más abajo.

¿Cómo y por qué "Aladino" transfirió plata a Pamela Franco?

Esa es la gran pregunta que todos se hacen. El "modus operandi" de Christian Cueva fue algo "caleta", que al final, su esposa terminó descubriendo. Para no levantar sospechas, "Aladino" no le transfirió el dinero directamente a Pamela Franco, sino que, usó a un amigo llamado "Monito" para proceder con el envío de dinero.

La persona en mención es "Monito" Ruíz y sería un amigo de Christian Cueva. "Aladino" le realiza dos transferencias (300 y 240 soles), a lo cual el "intermediario" procede a enviarle 280 soles a Pamela Franco.

El por qué de este envío no se llegó a saber, ya que, en todo momento, Pamela Franco negó haber recibido algún tipo de dinero de Christian Cueva. "Ni se la verdad, imagínate esa cantidad encima. Escúchame yo no entiendo. La verdad habla tú con él", respondió la ex de Christian Domínguez. ¿En que terminará toda esta historia? Magaly Medina, sin duda, tiene más contenido, así que, ¡qué se agarren los Christians que se les viene la noche!