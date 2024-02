Pamela López desmiente a Pamela Franco y revela detalles sobre la llamada al papá de Cueva

Pamela López contradice a Pamela Franco al describir la conversación telefónica que mantuvo con su suegro, el padre de Christian Cueva. López, la esposa del jugador de fútbol, relató que la cantante expresó su molestia después de haber sido confrontada por ella, así como tras el comunicado en el que anunciaba su separación. De esta forma, esta polémica historia continúa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pamela López desmiente a Pamela Franco

La aún esposa de Christian Cueva reveló detalles sobre la llamada de Pamela Franco a su suegro, luego del anuncio de Pamela López sobre el fin de su relación con el futbolista. En una conversación exclusiva con Magaly Medina, la madre de los hijos de Cuevita decidió contar toda su verdad y revelar que era Christian Domínguez su confidente.

"Ella ha llamado a mi suegro y le ha dicho: "Señor estoy llamando a su hijo, pero está borracho (...) Le ha dicho "por favor hable con la loca esa (por mí), que no se atreva a sacarme nada porque me va perjudicar porque me van a dar un programa ta ta ta", narró Pamela López.

La aún esposa de Christian Cueva explicó que fue Christian Domínguez la persona que le contó todo. "Christian Domínguez tenía conocimiento de que yo había hablado con mi suegro ¿Cómo? Me dice Pamela ha llamado a tu suegro ¿Cómo Pamela tiene contacto con mi suegro?", agregó la esposa de Christian Cueva.

Christian Domínguez pidió que no lo expongan

En su programa del lunes, Magaly Medina inició discutiendo sobre el controvertido adelanto en el que Pamela López expone que Christian Domínguez fue quien le reveló que Pamela Franco tuvo un romance secreto con su esposo, Christian Cueva.

La presentadora mencionó que aunque la esposa de 'Aladino' compartió información confidencial con ella, como periodista, tiene la facultad de hacer pública esa información privada.

En este contexto, señaló que fue Christian Domínguez quien contactó a Pamela López para hablar sobre la relación entre Cuevita y la exintegrante de Alma Bella, pero le pidió que no revelara que él fue quien proporcionó la información.

"Ella no quería echar a Christian Domínguez porque él le pidió que no diga que era el soplón, el judas. Él fue y le contó a Pamela López... yo creo que Pamela Franco no sabe que el padre de su hija, con quien tiene un vínculo bien... yo no sé si apartir de ahora, algo se rompa nuevamente en esta relación", comentó Magaly Medina.