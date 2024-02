Pamela López ignora disculpas de Christian Cueva tras infidelidad con inédita foto. ¿Qué puso?

Pamela López, la todavía esposa de Christian Cueva, no se dejó engañar por las disculpas del futbolista y ha decidido responderle con un fuerte mensaje en sus redes sociales. Te contamos todos los detalles.

Pamela López ignora las disculpas de Christian Cueva

Pamela López, la esposa todavía de Christian Cueva, no se quedó callada frente a las disculpas del futbolista y respondió con fuerza en sus redes sociales. López dejó un mensaje fuerte y claro sobre su familia.

La señora López se ha convertido en el centro de atención después de que saliera a la luz la noticia de que su esposo, Christian Cueva, tuvo una relación con la cantante Pamela Franco en el 2018. Un verdadero enredo amoroso. A pesar de la infidelidad de su esposo y de las disculpas públicas que él ofreció, Pamela López optó por no comentar nada al respecto, pero sí dejó claro quién tiene el control en sus redes sociales.

Recordemos que esta pareja tenía más de diez años juntos y todo parecía marchar viento en popa, a pesar de los rumores sobre otras conquistas de Cueva. Pero, había más sorpresas en la manga, y Pamela no está para juegos.

En un giro inesperado, Pamela López decidió hacer caso omiso al comunicado de su expareja y se enfocó en lo que realmente importa: su familia. En una publicación en su Instagram, compartió una foto encantadora con sus hijos, titulada "Mis amores bellos".

Al parecer, la señora López ha elegido refugiarse en sus seres queridos después del escándalo y dejar claro que su familia es lo más importante para ella. ¡Buena jugada, Pamela!

Pamela Franco opina

Pero eso no es todo, la exintegrante de Puro Sentimiento, Pamela Franco, también quiso opinar. Según ella, no le afecta que Christian Cueva no la haya considerado como una pareja en su comunicado, ya que ambos están de acuerdo en que fue un error.

En unas declaraciones, Pamela Franco pidió disculpas a López: "Sé que hubo personas lastimadas y hoy que soy mamá, que quise construir una familia, entiendo mucho más y por eso a mí no me hace más ni menos. Decir que sí me equivoqué y que me perdone la señora Pamela López por el daño que le causé en ese momento", expresó.

Pamela Franco dice que no le "afecta" comunicado de Christian Cueva La cumbiambera afirmó que no se encuentra afectada por el comunicado que compartió el futbolista a través de redes sociales, donde calificó la relación que tuvo con ella como una "vinculación errónea".

Y así, se va tejiendo la trama de este drama de la farándula. Pamela López ignoró a las disculpas de Cueva y se enfoca en su familia. ¿Qué les parece este nuevo episodio? Estaremos pendientes de cualquier novedad al respecto.