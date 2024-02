Paolo Guerrero habría rechazado a César Vallejo por pedido de su pareja Ana Paula Consorte

Paolo Guerrero se encuentra en el ojo de la tormenta luego de rechazar ser parte del equipo de César Vallejo por lo que pretende llegar a un acuerdo con los directivos trujillanos para aclarar el tema de su contrato.

Sin embargo mucho se ha dicho sobre las razones por el que el jugador decidió de un momento a otro no ser parte del equipo y ha sido uno de ellos la opinión de su actual pareja Ana Paola consorte quién habría influenciado en su decisión.

¿Qué pasó?

Como se recuerda Paolo Guerrero había confirmado que iba a ser parte de la César Vallejo por lo que había programado llegar a Trujillo el lunes 12.

Sin embargo, de un momento a otro el jugador cambió de planes para decidir de un momento a otro ya no pertenecer al club.

Es por ello que en el programa de 'América Hoy' se ha deslizado el rumor de que sería la causante de esta decisión la pareja de Paolo Guerrero la brasileña Ana Paula Consorte.

Según los panelistas del programa la ex modelo no tiene intenciones de vivir en el Perú y prefiere quedarse en su país siendo el principal motivo por el que influyó en la decisión del 'Depredador'.

Hasta el momento no se sabe el verdadero motivo por el que Paolo Guerrero decidió retomar sus planes y hacer este cambio que ha dejado sorprendidos a propios y extraños.

Así mismo de acuerdo a las redes sociales de la brasileña la relación con el jugador se encuentra mejor que nunca.

Paolo no va más en César Vallejo

La llegada de Paolo Guerrero a César Vallejo aún no ha sido confirmada, a pesar de que él ya ha firmado el contrato desde Brasil. Inicialmente, el delantero tenía previsto llegar a Trujillo el lunes 12, según lo informado hace unos días. Sin embargo, en las últimas horas ha habido cambios en los planes. Esta información fue divulgada por el periodista peruano Franco Lostaunau en ESPN.

Previo a esta información, mediante sus redes sociales, el propio periodista refirió que tenía una información "bomba". En un video, Franco Lostaunau señaló que la información que manejaba era que el delantero de la selección peruana no llegaría la César Vallejo y sorprendió con un dato más.

"Me acaban de decir hoy que la llegada de Paolo Guerrero a César Vallejo no está confirmada. Algo ha pasado en esta semana que el jugador no se ha sentido cómodo, y parece que no quiere ir a Trujillo. Esto ha hecho que un club gran de Lima se entere y quiera contar con él. Ya se imaginarán de qué equipo estoy hablando", señaló en el video publicado en sus redes sociales.

Tras este anuncio, en redes sociales se empezó a viralizar el contrato del jugador con la UCV, lo cual haría más difícil su desvinculación del cuadro "poeta". Además, muchos señalaron que, ante la baja de Pablo Sabbag en Alianza Lima, Paolo Guerrero estaría ilusionado con llegar al cuadro blanquiazul, ya que urgen un "9" para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores.