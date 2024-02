Paolo Guerrero llamó a Christian Cueva luego de recibir mensajes de extorsión: "Él me iba a 'chalequear'"

El delantero nacional, Paolo Guerrero, confirmó que está buscando desligarse de César Vallejo luego de que recibiera amenazas de extorsionadores contra sus familiares. Ante ello, salió a revelar los motivos por los que seguirá firme en esta decisión y también contó que buscó ayuda de Christian Cueva, pues ambos conversaron luego de que el 'Depredador' recibiera las amenazas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paolo Guerrero llamó a Christian Cueva

El 'Depredador' estuvo en América Noticias para revelar detalles sobre su decisión de desligarse de la UCV. Además, contó que buscó ayudar de Christian Cueva, pues lo llamó luego de que Paolo Guerrera recibiera mensajes de extorsión. "Conversé con Julio (García), no sabíamos hasta dónde podía llegar esto, estábamos pensando qué persona podía estar haciendo este tipo de amenazas. No les dimos mucho interés", sostuvo en un inicio durante una entrevista con América Noticias.

"Hablé con Cuevita, porque él es de allá y me dijo que la cosa estaba 'picante', pero me dijo que me quedara tranquilo, que allá él me iba a cuidar. Luego hablé con unos amigos de él, conversamos y me dijeron que ellos sabían quienes eran, que no me preocupara, porque podían conversar con ellos".

Continúan los mensajes de extorsión

Paolo Guerrero y su abogado Julio García iniciaron las coordinaciones respectivas con el Ministerio del Interior. Ellos buscan darle la seguridad a su familia, pues las amenazas volvieron directo a la madre del delantero peruano. En ese sentido, la popular Doña Peta recibió más mensajes con amenazas. Es en este momento en donde el 'Depredador' llamó a Christian Cueva para buscar un respaldo. No obstante, las amenazas no han cesado.

"Habla tía Peta, mandale este recado a Paolo k aka el norte es nuestro, y k vaya acomodandose a nuestro ritmo keremos k nos aga una colaborasion a la organizacion caso contrario asi este con 10 guardaespaldas lo bamos a topar y luego se lamentara de las consecuencias... K nos llame alguien a dar una solucion y si se apega s ls polisia nos vamos a enterar volarenos numero y la proxima comunicacion va ser cuando le agamos un atentado (SIC)", se puede leer en el primer mensaje.

Horas más tarde, los delincuentes volvieron a comunicarse con la madre de Paolo Guerrero. Esto sucedió luego de que el 'Depredador' buscara ayuda de Christian Cueva. "Mira tia emos kerido ser educados pero mandan un bago a malear, aka si ban a mandar a alguien que sea con un moto en la mesa, trujillo es nuestra tierra y aka el muchacho con nosotros o puede estar en el infierno o en el cielo asi k pensando k contra todos nos vamos y las consecuencias van a ser peor para ustedes... Sean intelijentes y den una solucion x el bien de todos ... Si ya no beo interes me descuelgo y un secuestro mas a mi lista para pefir con ganaz 7 cifras (SIC)", menciona el tercer aviso.