"Paolo y yo no tenemos nada, solo nuestros hijos": Ana Paula Consorte furiosa por declaraciones de Paolo Guerrero

Durante la más reciente emisión de "Amor y Fuego", se reveló que Ana Paula Consorte se comunicó con la producción del programa para detallar que tuvo una pelea con Paolo Guerrero, pues el 'Depredador' dejó de seguir en redes a la modelo brasileña. En tal sentido, se brindaron detalles sobre lo que estaría pasando en la relación del delantero peruano, pues la madre de sus hijos se mostró molesta. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ana Paula Consorte molesta con Paolo Guerrero

El programa "Amor y Fuego" reveló los chats que tuvo con la modelo brasileña Ana Paula Consorte, quien decidió comunicarse con la producción para detallar que se encuentra molesta con el delantero peruano. Y es que todo indica que ambos no mantienen los mismos ideales. En otras palabras, el 'Depredador' no tiene deseos de casarse y esto habría incomodado a la madre de sus hijos. Por tal motivo, ella reveló que Paolo Guerrero la dejó de seguir en redes sociales, lo cual fue confirmado por el programa.

"Yo y Paolo no tenemos nada, solamente nuestros hijos, así como tiene con otras mujeres",dijo minimizando su relación. Por otro lado, Ana Paula Consorte sostuvo que no sabe si Paolo Guerrero le ha sido infiel, pero que quisiera ser la primera en enterarse. "Porque si supuestamente Paolo me fue infiel, dímelo, quiero ser la primera en saber", sostuvo.

En menos de dos años de estar juntos, la pareja ya ha tenido dos hijos. La brasileña ha estado muy unida al futbolista, pero no todo ha sido perfecto, ya que esta es la segunda ocasión en la que ambos dejan de seguirse en redes sociales. La primera vez ocurrió en enero de 2023.

Paolo Guerrero aclaró que no está casado

Recordemo que Javier Lobatón sostuvo que Paolo Guerrero se habría casado con Ana Paula Consorte en una ceremonia bastante íntima. Tras ello, la prensa peruana difundió la información afirmando que ambos ya estaban casados. Ante ello, el 'Depredador' salió a aclarar este tema y afirmó que él no esta casado con la modelo brasileña y que Javier Lobatón no es vocero de su familia.

"Lo que me dice (Paolo Guerrero) es que él no entiende por qué este señor Lobatón hace tiempo viene dando mensajes y que ni él ni alguien cercano a su familia lo ha nombrado vocero", comentó durante su programa.