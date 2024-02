"Para los que no saben, pasé un casting": Yahaira debuta a lo grande como conductora de "Al Sexto Día"

¡Multifacética! Yahaira Plasencia se dio a conocer hace varios años a raíz de su relación con Jefferson Farfán. En aquel entonces, era una más en "Son Tentación", sin embargo, su romance con la "Foquita" la llevó a la fama completa. Cantante, bailarina, emprendedora y ahora conductora son algunas de las aptitudes de la popular "Reina del Totó" tras su debut como presentadora oficial de "Al Sexto Día". Fiel a su estilo, la salsera mandó su chiquita a sus detractores y juró haber pasado un casting previo.

Yahaira Plasencia debuta como conductora de "Al Sexto Día"

Uno de los debuts más esperados en la televisión peruana era ver a Yahaira Plasencia como nueva conductora de "Al sexto día". La salsera es el reemplazo de Mónica Cabrejos y señaló que durante su primer programa estaba más que nerviosa.

"Lo tengo que hacer, tengo los nervios a flote, a flor de piel y quiero dirigirme a todo el público que me está viendo hoy", señaló en un inicio Yahaira Plasencia, luego del saludo inicial.

Además, agradeció a Dios a su familia y a Panamericana Televisión por haber apostado por ella en la conducción del programa, pese a que es nueva en este oficio. En esa misma línea, no tuvo problemas en mandar un contundente mensaje a sus detractores y señaló que ella sí pasó un casting de antemano.

"(,,,) Yo pasé un casting para los que no saben. Sé que muchas figuras de la televisión también lo pasaron, pero a mí me dieron una pauta. La estudié, analicé, me preparé y vine aquí para demostarlo que puede hacerlo. Mil gracias a todos" , confesó Yahaira Plasencia.

Duras crítica en su contra

Previo a que Yahaira Plasencia asumiera el rol de presentadora en "Al Sexto Día", un programa de Panamericana TV conocido por sus reportajes y entrevistas. La cantante de salsa enfrenta un desafío nuevo al debutar en la conducción televisiva; sin embargo, el anuncio no fue bien recibido por algunos usuarios.

"Tantos jóvenes profesionales, egresados y muchos con titulo profesional sin trabajo y sin empleo y a una que no tendrá ni primer siglo de universidad le premian de esa manera ", "Habiendo muchos profesionales q se han quemado pestañas estudiando y con experiencia y ponen a una bailarina", "No veía al Sexto Dia (solo a veces) ahora imagínate cuando tu conduzcas, me lo pierdo", fueron algunos comentarios.

"Chismecito"? El Al Sexto Día que yo recuerdo era un programa sabatino de reportajes interesantes y misceláneos, algunos picarescos. Cuando Olenka se fue, dejamos de verlo. Yahaira nunca tuvo buena dicción pero no entiendo porqué grita tanto esta chica. 👎🏽 — Jessica Tito (@JessicaTitoE) February 11, 2024

¿Habrá callado bocas con su debut como conductora? Lo cierto es que todos hemos sido nuevos en algún puesto de trabajo alguna vez y Yahaira promete seguir esforzándose para sorprender a su público y callar a sus detractores.