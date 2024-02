¡Paren todo! Magaly Medina revela que Pamela López tiene pruebas que confirman como soplón a Christian Domínguez

Mucho se ha dicho sobre las recientes declaraciones de Pamela López donde confesó que era Christian Domínguez quien le brindaba toda la información sobre la amistad que todavía compartía Pamela Franco con Christian Cueva.

Sin embargo, habían señalado que Pamela López había hablado por hablar sin tener las pruebas suficientes que confirmen sus afirmaciones pero esto fue desmentido por Magaly Medina quien confesó que la señora López sí tiene las pruebas y audios en donde dejan a Christian Domínguez como el informante de Pamela Franco.

Si hay pruebas

En su último programa de Magaly TV afirme la conductora reveló que sí existen pruebas en la que señalan a Christian Domínguez como el informante sobre lo que hacía Pamela Franco y sobre la comunicación que aún mantenía con Christian Cueva.

La urraca confesó que gracias a sus consejos Pamela López pudo tomar precauciones y juntar todas las pruebas posibles que respalden sus afirmaciones.

Este sería el principal motivo por el que Christian Domínguez no ha querido salir al frente a hablar sobre el tema y dar la cara de sus acciones.

"Yo tengo que decir otra cosa, que cuando Pamela López hablaba con Christian Domínguez nosotros como producción de programa le aconsejamos que lo grabara", dijo.

Afirmó que la primera conversación no pudo ser grabada pero las siguientes sí tomó sus precauciones y grabó todas las conversaciones que tuvo con el cantante dónde prácticamente vende a la madre de su hija.

"La primera conversación que tuvo no la grabó porque es una señora que no sabe cómo hacer ese tipo de cosas, pero luego que le aconsejamos, ella grabó todas las largas conversaciones y nos aseguro que lo tenía todo grabado. Esto lo digo por si acá por si de repente él tiene la mala idea de refutarla", aclaró la conductora.

Estas fuertes declaraciones han dejado atónita a Pamela Franco quien solamente espera que Cristian Domínguez salga al frente y pueda ofrecer su versión de los hechos.

¿Qué dijo Pamela Franco al respecto?

Durante la más reciente edición de Mande Quien Mande, Pamela Franco estuvo en el programa para contar su verdad acerca de las recientes revelaciones de Pamela López sobre Christian Domínguez, quien resultó ser el informante de la aún esposa de Cueva.

En ese sentido, la cantante de cumbia se mostró bastante incómoda con esta situación, pues ella esperaba cerrar este episodio de una vez por todas. No obstante, luego de las revelaciones en Magaly Medina, un nuevo capítulo iniciaría en esta polémica historia.

"La persona involucrada (Christian Domínguez) debe salir a decir la verdad (...) no entiendo por que, las respuestas no las debo dar yo. No es un buen momento la verdad, yo creo que para todo hay un límite, ante todo yo voy a ser mamá y lo primero que voy a cuidar a mi hija", dijo. Al ser consulta sobre las intenciones de Christian al contactarse con la esposa de Cueva, Pamela Franco dijo que tiene en claro que su expareja buscó perjudicarla.

La conductora de Consume Perú confirmó que habló con Christian Domínguez sobre la situación con Pamela López, pero evitó brindar más detalles. "Yo encuentro con él, las mismas respuestas (...) Me gustaría ver qué dice", agregó. Finalmente, Pamela Franco enfatizó que no va recibir toda la carga sola. "Christian es el papá de mi hija, pero no soy de hierro, tampoco me voy a quedar a que todos los golpes sean hacía mi y los demás estén como si nada", sentenció.