¡Pasa la página! Samantha Batallanos descarta reconciliación con Maicelo y revela nuevos intereses amorosos

En una declaración reciente, Samantha Batallanos ha enfatizado que no hay ninguna posibilidad de reconciliación con el boxeador Jonathan Maicelo. Indicó que, aunque en algún momento pudo haber sentido interés por él, en la actualidad está interesada en otras personas.

De esta forma, la popular modelo pasa la página, pues ahora se encuentra en una nueva etapa en su vida. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Samantha Batallanos descarta reconciliación con Jonathan Maicelo

La popular modelo ha afirmado categóricamente que no tiene intención alguna de reavivar su vínculo con Jonathan Maicelo, el boxeador. Además, mencionó que está considerando a otros candidatos para una posible relación. También comunicó su presencia en la primera fila del All Music Fest 2.5, programado para el sábado 16 de marzo en el Club Cultural Deportivo Lima, ubicado en Chorrillos.

"No es que sea él, sino que en general. O sea, si en algún momento me gustó, tampoco voy a hacer tan loca de decir que físicamente ya no me gusta, para nada. Igual ahorita me gustan otros chicos, así que ya pasó", expresó Batallanos, despejando así cualquier especulación sobre una posible reconciliación con Maicelo.

La modelo también compartió algunos criterios sobre lo que busca en un hombre para conquistar su interés. "No me gustan los hombres fríos. Me gusta que sean cariñosos, atentos, caballeros, detallistas", señaló entre risas para un medio local.

"Ya estoy lista para el All Music Fest, vienen artistas de talla internacional como Ñejo, Jon Z, Noriel, pero me encanta que también apoyen al talento peruano porque vamos a ver a todos nuestros artistas rompiéndola", dijo Samantha.

¿Ingresará al 'Reventonazo de la Chola'?

El inicio del año 2024 ha sido alentador para "El Reventonazo de la Chola", ya que tiene la intención de mejorar su elenco mediante la probable inclusión de la talentosa modelo Samantha Batallanos, quien se encuentra en conversaciones para unirse al programa de comedia.



"Estamos en conversaciones con Samantha para que se sume al programa, es una chica bella y también tiene talento para la comicidad", expresó Ernesto Pimentel.

"Considero que tiene un gran potencial para destacar junto a todos los chicos y también aprender con los más experimentos. Seguramente en los próximos días tendremos buenas noticias", agregó. Ante ello, en las redes sociales le hecho de que Samantha Batallanos sea incorporada al elenco del Reventonazo de la Chola a dado de qué hablar.

No obstante, recientemente la modelo publicó una imagen en sus redes sociales en donde se le muestra firmando un contrato y al fondo se aprecia el logo de América Televisión, la cual es la casa televisiva del programa de Ernesto Pimentel.