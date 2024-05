Patricio Parodi ya se encuentra con Luciana Fuster tras la pérdida de su mascota: "Un gran apoyo para ella"

Patricio Parodi ya se encuentra al lado de su pareja Luciana Fuster quien hace algunos días compartió en sus redes sociales la partida de su mascota por diversos problemas de salud.

La modelo había hecho un pedido en especial y era que su pareja la acompañara en estos momentos difíciles ya que encontraba imposible lidiar con la pena estando sola en Guatemala.

Incondicionalmente a su lado

Patricio Parodi cumplió su promesa y el pedido de su pareja, Luciana Fuster, luego de que la modelo sufriera la partida de su mascotita debido a diversos problemas de salud y es que la influencer se encontraba en Guatemala totalmente sola sin el respaldo de su familia atravesando por un dolor que ella consideraba imposible de lidiar sin el respaldo de sus más allegados en especial de su pareja.

Es por ello que a través de la madre de Patricio, Verónica Acosta, contó que su hijo ya se encuentra al lado de Luciana apoyándola en su carrera como modelo y siendo su principal sostén en estos momentos difíciles que a pesar de su pérdida tiene que seguir cumpliendo con sus eventos.

"Creo que ha sido esos dos días que se ha quedado con ella, un gran apoyo para ella", empezó diciendo a Verónica sobre el encuentro de su hijo con Luciana.

Declaraciones de la madre de Patricio Parodi

Asimismo, Doña Verónica afirmó que comentó la publicación de la partida de la mascotita de Luciana pero no he tenido la oportunidad de conversar con ella personalmente por la agenda apretada que lleva.

"He visto su post sí le he puesto mis corazoncitos pero no... Te mentiría si te dijera que sí he hablado con ella. Imagino que 'Lu' también está destrozada con la pérdida de su perrita", dijo la madre del popular 'Pato'.

"También la conocía porque la llevaba a la casa, pero nada... He querido dejar algunos días que pasen para después hablar con ella", dijo Verónica Y es que cabe resaltar que hace algunos meses la familia de Patricio también vivió la pérdida de una mascota muy querida para ellos en la familia por lo que sabe el dolor que debe estar sintiendo la modelo en estos momentos.

Finalmente, Verónica resaltó el cariño que le tiene a Luciana por todo el tiempo que ha compartido con su hijo y por haberse mostrado como una persona transparente en su familia.

"La quiero mucho, se ha hecho querer es parte de la familia. Tiene una relación con Patricio y se lleva bien como todos", dijo Costa alegre de la relación de su hijo con la modelo.

Recientemente, Luciana ha sido vista cumpliendo sus compromisos en Guatemala y en la parte trasera se puede ver a Patricio Parodi cargando las cosas de la influencer demostrando que es el apoyo incondicional de su pareja en los buenos y malos momentos.

Luciana Fuster LLORA EN VIVO en un programa de Guatemala

Como parte de sus actividades de reina de belleza, Luciana Fuster viene presentándose en diversos programas y eventos de Guatemala. Esta vez, se presentó en "Viva la mañana", un programa matutino del país centroamericano, donde habló de las cosas que se vienen para su futuro tanto en su reinado como a nivel profesional.

"Desde que nací vivo soñando y todo lo que he soñado lo he logrado, lo he conseguido. Tengo también en mente una empresa que quiero crear, algo de cero, mi bebé. No me gusta decirlo mucho porque yo siento y creo en la energía, creo mucho también en que prefiero guardármelo para que no se me estanque y no decirlo para que no se me vaya", señaló en un primer momento, para luego agregar que quiere dedicarse a la conducción.

Sin embargo, no todo fue felicidad en su presentación en la televisión de Guatemala. Mientras iba hablando de su futuro, recordó el duro momento que viene pasando a raíz de la partida de su perrita "Savanna".

"Estoy pasando por un momento difícil...", dijo Luciana Fuster sin poder terminar lo que quería decir, ya que empezó a "quebrarse". Ante esto, el presentador guatemalteco intentó consolarla, señalando que tras la partida de su perrita "Savanna" ahora tiene una angelita cuidándola desde el cielo.