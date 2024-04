¿Peluchín expuso la verdadera cara de Julián Zucchi?: "Me escribía y luego me dejaba de seguir"

¡Atención! En el mundo del espectáculo, las sorpresas nunca faltan. Esta vez, el famoso conductor Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', ha sacado a la luz el verdadero rostro del actor Julián Zucchi, y la cosa está que arde.

¿Peluchín muestra el verdadero rostro de Julián Zucchi?

'Peluchín' no se guardó nada y sacó a la luz el verdadero rostro del actor Julián Zucchi durante su programa "Amor y Fuego". Las redes ardieron con esta revelación.

Durante su popular programa "Amor y Fuego", 'Peluchín' no dudó en lanzar dardos contra Zucchi, dejando entrever que Julián es 'convenido'. Según 'Peluchín', el argentino solía buscarlo para pedirle favores de promoción para su película "Sí, mi amor", pero luego lo ignoraba por completo.

Rodrigo González contó cómo sería realmente Julián Zucchi. El comunicador impactó al decir: "Ya nos dimos cuenta cómo eres Julián. En realidad ya me había dado cuenta hace tiempo. ¿Sabes cuándo? Cuando este payaso me escribía. Creo que creía que yo no me daba cuenta".

Como dijo el mismo Rodrigo, "Me empezaba a seguir para pedirme un favor. Me seguía y me decía: 'Rodrigo, puedes poner este post de la película que he hecho con tanto esfuerzo e inversión', y yo lo dejaba en visto y luego me dejaba de seguir". ¡Qué descaro!

Las acciones de Julián Zucchi

Pero la cosa no quedó ahí. Magaly Medina también se sumó al ataque. La temida periodista no se quedó atrás y lanzó duros comentarios contra Zucchi, asegurando que él mismo se desenmascaró con sus acciones. "Nadie la obligó a ella", sentenció Magaly en referencia a lo dicho por Yiddá Eslava, la expareja de Zucchi.

Por si fuera poco, 'Peluchín' también se burló de la carta notarial que recibió de Zucchi, calificándola de "payasada" y señalando que ni siquiera estaba bien redactada. La guerra está declarada en el mundo de la farándula.

"Este desnortado ni siquiera pone cuál es la opinión como cualquier carta notarial básica", expresó Peluchín. Parece que el enfrentamiento entre estos dos está lejos de terminar.

Las redes sociales explotaron con este escándalo. Los comentarios no se hicieron esperar, y los usuarios expresaron su asombro ante la verdadera personalidad de Julián Zucchi. ¿Podrá recuperarse alguna vez de este golpe a su imagen pública? Solo el tiempo lo dirá.

En resumen, Julián Zucchi ha sido tema de conversación por asuntos privados de su relación pasada con Yiddá Eslava. Sin embargo, sus acciones han desencadenado críticas en el mundo del espectáculo y las redes sociales.