"Perdí trabajos por Maicelo": Samantha Batallanos hace catarsis sobre su ex relación con el boxeador

¡Te diste cuenta muy tarde! Samantha Batallanos vive un renacer en su vida y su carrera televisiva tras su tóxico romance con Jonathan Maicelo. La influencer denunció al boxeador hace unos meses por violencia física y psicológica y desde entonces se ha lucido con un "brillo" diferente. Tras varios meses separados del enemigo número 1 de la Pantera Zegarra, la creadora de contenidos hace su catarsis en una entrevista con un medio local y revela que por culpa del púgil, perdió varias oportunidades de trabajo.

Samantha Batallanos y su catarsis

La popular modelo ha afirmado categóricamente que no tiene intención alguna de reavivar su vínculo con Jonathan Maicelo, el boxeador. Además, mencionó que está considerando a otros candidatos para una posible relación. También comunicó su presencia en la primera fila del All Music Fest 2.5, programado para el sábado 16 de marzo en el Club Cultural Deportivo Lima, ubicado en Chorrillos.

"No es que sea él, sino que en general. O sea, si en algún momento me gustó, tampoco voy a hacer tan loca de decir que físicamente ya no me gusta, para nada. Igual ahorita me gustan otros chicos, así que ya pasó", expresó Batallanos, despejando así cualquier especulación sobre una posible reconciliación con Maicelo.

Asimismo, en una entrevista con un medio local, Samantha Batallanos confesó haber perdido varias oportunidades de trabajo por su pasada relación. Al parecer, los celos de Jonathan Maicelo no le permitieron brillar como ella hubiese querido.

"Perdí trabajos porque él no quería que vaya. Él está bloqueado con América Televisión y cuando me invitaban se molestaba, porque yo sí quería ir. Eso me pareció muy egoísta de su parte", confesó.

¿Todavía sigue enamorada?

Durante muchos meses, Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo eran una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Sin embargo, los rumores apuntaban a que ambos no la pasaban tan bien en su relación e incluso, Janet Barboza confirmó haber sido testigo de un episodio de violencia por parte del boxeador hacia la influencer.

Pero, ante las pantallas, aparentaban estar de lo más normal como pareja, hasta que todo colapsó. Samantha Batallanos reveló, con moretones en el cuerpo, haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte del boxeador.

Tras todo este lío mediático, Samantha Batallanos juró y rejuró no regresar más con Jonathan Maicelo e incluso aseguró haber pasado la página. La exreina de belleza recientemente ha confesado seguir enamorada del boxeador en una entrevista, sorprendiendo a todos.

"He estado todo un año con él, haciendo todo con él. ¿Cómo no me va a gustar? Su prototipo de hombre me gusta", señaló Samantha Batallanos ante la sorpresa de todo el panel de conductores.