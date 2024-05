¡Perdió los papeles! Magaly Medina anuncia 'explosivo encuentro' entre Paolo Guerrero y sus reporteros

La periodista Magaly Medina anunció que el 'Depredador' tuvo una fuerte reacción contra sus reportes y que mostrará las imágenes inéditas hoy en su programa. Recordemos que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se han convertido en el centro de atención después de que Rodrigo González revelara en su programa "Amor y fuego" que la pareja estaría esperando otro bebé, apenas tres meses después del nacimiento de su último hijo.

En ese sentido, los reporteros de Willax han estado siguiéndolos de cerca, notando un vientre sospechoso, y es seguro decir que Magaly Medina no se quedará de brazos cruzados ante esta noticia. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina anuncia 'explosivo encuentro´ entre sus reporteros y Paolo Guerrero

Es importante recordar que Paolo Guerrero no tiene una buena relación con Magaly Medina, especialmente después de que ella fuera encarcelada en 2008 por romper una carta notarial del futbolista del club César Vallejo en vivo. Esto ocurrió después de que Guerrero le solicitara que corrigiera información incorrecta sobre una salida con Fiorella Chirichigno, que había sido malinterpretada en medio de sus compromisos con la selección peruana.

Por tal motivo, no es descabellado pensar que el 'Depredador' se habría sentido incómodo con la presencia de los reporteros de Magaly Medina. En ese sentido, la Urraca anunció que mostrará las imágenes inéditas de la 'reacción casi explosiva' que tuvo Paolo Guerrero con los 'urracos'.

"Mañana (miércoles) les garantizamos que tenemos algo que ya lo van a comenzar a ver y no se lo pueden perder. Nuestro Urracos tuvieron un choque casi casi explosivo con Paolo Guerrero. Mañana les vamos a contar todos los detalles con imágenes exclusivas", dijo la esposa de Alfredo Zambrano en la última emisión de su programa ayer martes 07 de mayo.

La ocasión en la que el 'Depredador' explotó con Peluchín

Paolo Guerrero ha enfrentado problemas con los medios en el pasado; por ejemplo, recordemos su disputa con Rodrigo González, a quien criticó duramente cuando le instó a respetar un contrato que había firmado con el club César Vallejo. Guerrero intentó disolver este contrato debido a amenazas que recibió él y su familia en Lima por parte de delincuentes.

"No puedo creer que tú estés apoyando que estos delincuentes se salgan con la suya. No esperaba eso de ti. No sé si estos mensajes son normales o así también le manden mensajes a tu madre", leyó el popular Peluchín de un chat con el seleccionado nacional.

A pesar de ello, el presentador de "Amor y fuego" no se amilanó y mantuvo firme su postura, afirmando que su madre también fue objeto de amenazas, pero eso no le impedía continuar con sus responsabilidades laborales. En ese sentido, no sería la primera vez que Paolo Guerrero tiene un acalorado intercambio de palabras con presentadores de la farándula. Solo queda esperar a que Magaly Medina publique las 'impactantes imágenes' hoy en su programa.