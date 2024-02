"Pero nunca lo iba a dejar", Pamela López sabía de romance de Christian Cueva y Pamela Franco, según ex Alma Bella

El escándalo entre Pamela Franco y Christian Cueva sorprende al pasar los días y es que esta vez salió a hablar una de las ex compañeras de trabajo de Franco para revelar detalles sobre la relación clandestina que tenían ambos en aquellos tiempos.

La cantante Estrella Bereche se presentó en el programa de 'Magaly Tv la Firme' donde habló en privado con la conductora, al parecer la artista no sabía que estaba siendo grabada al revelar que la esposa de Christian Cueva si sabía de este romance, sin embargo, prefirió callar.

Fuertes revelaciones

Estrella Bereche fue entrevistada en el programa de 'Magaly TV la firme' y es que la cantante fue ex compañera de Pamela Franco cuando aún compartían escenarios y en ese entonces al parecer la ex de Domínguez mantenía una relación clandestina con el jugador Christian cueva.

Sin embargo, una de las declaraciones que asombró a propios y extraños fue que Bereche reveló que la esposa de Cueva, Pamela López sabía de este romance, sin embargo, decidió no darle importancia ya que no estaba dispuesta a separarse del pelotero.

"Me comentaba que la misma esposa sabía y la esposa nunca lo iba a dejar", dijo la ex integrante de Alma bella.

Según la bailarina la esposa tenía conocimiento de este acercamiento entre su esposo y Pamela Franco, sin embargo, no se sabe si en ese periodo ambos estaban separados por lo que decidió no hacer nada al respecto a diferencia de la actualidad en donde la madre de los hijos del jugador ha salido con todo y pruebas a exponer a la ex pareja de Christian Domínguez.

Hasta el momento ni Cristian cueva ni Pamela Franco han roto su silencio para esclarecer esta polémica que enciende las alarmas de una infidelidad a su esposa con la que compartió 12 años de matrimonio.

El lunes Pamela Franco finalmente ofrecerá su versión de los hechos en el programa de mande quien mande en donde al parecer responderá sobre la infidelidad de su ex pareja Christian Domínguez y sobre todas las pruebas y especulaciones sobre ella y el popular 'Aladino'.

¿Qué más dijo?

Múltiples "verdades" han empezado a salir a la luz a raíz del ampay de Christian Domínguez. Su nombre fue desapareciendo rápidamente porque Pamela Franco empezó a ganar notoriedad en este nuevo escándalo.

Hace 5 años, Magaly Medina presentaba un informe de las "odiosas coincidencias" entre Pamela Franco y Christian Cueva, el cual ha vuelto a ver la luz este 2024. Las "sacadas de vuelta" del cumbiambero nuevamente alimentaron los rumores de un romance entre la cantante y el exfutbolista de Alianza Lima y día a día van saliendo más testigos.

Una de ellas es Estrella Berecha, exintegrante de la agrupación "Alma Bella". Ella compartió grupo con Pamela Franco durante algunos años y, según reveló a las cámaras de "Magaly Tv, La Firme", fue testigo de la relación que habría mantenido la conductora de "Consume Perú" con Christian Cueva.

"En realidad no era su amiga, amiga, pero sí era una compañera con la que compartíamos viajes, giras, entonces en algunos momentos, entonces viajábamos en el avión de repente ella me iba contando sus cosas, en un principio, bueno la veía muy emocionada con la persona (Cueva), con la relación, me comentaba que la misma esposa sabía y que ella igual nunca lo iba dejar", dijo Estrella Bereche.