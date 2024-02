"Pido disculpas a los directivos de César Vallejo", Paolo Guerrero hace aclaración en redes tras conversación con 'Peluchín'

Paolo Guerrero hizo una aclaración de lo que le dijo al conductor Rodrigo González sobre la situación que viene atravesando y recalcó que jamás hizo alusión a los directivos de César Vallejo en sus palabras.

Como se sabe el jugador le increpó a 'Peluchín' según él por pretender normalizar las amenazas que recibió desde que firmó para la UCV, amenazas que no solo llegaron para él y su madre sino también para la madre de su hija.

Hace aclaración

Paolo Guerrero nuevamente usó sus redes sociales para dejar en claro un tema que al parecer se ha visto mal interpretado por algunos, por lo que el jugador prefirió contar su verdad con pruebas en mano.

Como se sabe el jugador se comunicó por redes con el conductor Rodrigo González para expresar su malestar ante la delincuencia del país por lo que se quejó con 'Peluchín' por minimizar su caso y pretender que los delincuentes se salgan con la suya.

Prueba de Paolo

Sin embargo, al parecer la palabra 'delincuentes' se la habían atribuido a los directivos de César Vallejo por lo que el popular 'Depredador' quiso rechazar esta interpretación y aclara a lo que se refería.

"Quiero evitar cualquier tipo de malas interpretaciones (...) En la conversación completa donde dejo clara evidencia a quien me refería por el término 'delincuentes' y expresamente a los autores de los mensajes extorsivos a miembros de mi familia", escribió el pelotero.

Con la captura de pantalla de la conversación completa con Rodrigo dejó en claro a lo que se refería descartando haberse insinuado negativamente a el club UCV.

"Claramente se puede ver cual era mi intención y entiendo no puedo hacerme responsable de las interpretaciones de terceros", agregó Paolo.

Finalmente, pidió disculpas a los que se hayan visto ofendidos por sus palabras que solo pretendían dar una postura luego de que la delincuencia le haya tocado la puerta.

"Sin perjuicio de ello pido disculpas a quienes se puedan haber visto afectados por estos trascendidos, principalmente a las autoridades del club UCV", concluyó Guerrero.

¿Qué respondió 'Peluchín´?

El delantero nacional está en el ojo de la tormenta luego de que decidiera incumplir su contrato con la César Vallejo debido a constantes amenazas por parte de una banda criminal de Trujillo.

Por tal motivo, la prensa lo ha criticado duramente a Paolo Guerrero. De este modo, el 'Depredador´ decidió enviarle mensajes a Rodrigo González para encararlo luego de que el conductor de "Amor y Fuego" lo criticara.

"No le hizo gracia de lo que opinamos y me escribió un poco indignado, me mandó un recorte de Trome y me dice que "esos mensajes no son un juego, no puedo creer que tú estés apoyando que estos delincuentes se salgan con la suya, no esperaba eso de ti, no sé si estos mensajes son normales o así le manden mensajes a tu madre"", reveló.

En esa línea, Rodrigo González le dejó en claro a Paolo Guerrero que también ha sido víctima de la delincuencia, pues su padre incluso estuvo secuestrado y pudo librarse de los sujetos.

"Bueno, mi madre ha recibido mensajes amenazantes desde que tengo uso de razón porque mi papá trabajaba en una zona roja en nuestro país como lo es Tarapoto y él tuvo la valentía y osadía para muchos nunca abandonar. Incluso tuvo que escaparse en la propia camioneta de los secuestradores para llegar a Lima y tenerlo que ir a recogerlo del aeropuerto, sin zapatos, de esos temas tengo para contarte varias cosas Paolo, de las que he vivido con mi familia", acotó.