"Pobre niña que crece en un ambiente inestable", Magaly sobre supuesta separación de Samahara con Bryan Torres

Según la periodista afirmó que esta situación de peleas entre la pareja desestabiliza su bienestar emocional ya que la menor ya es consciente de lo que sucede en el ambiente donde vive.

De acuerdo a rumores Samahara Lobatón y Bryan Torres estarían atravesando otra crisis como pareja pues ambos dejaron de seguirse en redes sociales.

Preocupada por la niña

Magaly Medina volvió a cuestionar a Samahara Lobatón y a Bryan Torres en su último programa Y es que al parecer la parejita nuevamente estaría distanciada por unas comprometedoras fotografías.

La popular urraca no fue ajena a los rumores a una separación entre la influencer y el cantante e incluso recalcó que estas peleas ya son comunes entre ellos.

"Siempre hay una pelea y una pelea así que se dejan de seguir ella saca todas las fotos (...) pero al menos sigan viviendo bajo el mismo techo", dijo.

La conductora también afirmó que es cuestión de días en que la parejita vuelva a publicar otra foto juntos presumiendo su amor cómo suelen hacerlo después de cada reconciliación.

"Mañana ya se vuelven a seguir y ya vuelven a aparecer juntos se ponen corazones se ponen mensajes de amor y todo eso", agregó.

Incluso Medina afirmó que la menor hija de Samahara Lobatón es la más perjudicada cuando ambos deciden pelearse ya que la pequeña siente el ambiente tenso en el que se encuentra.

"Pobre niña que crece en un ambiente bastante inestable Yo creo que si dejas al padre de tu hija que era inestable con quién tenías una relación fea el cambio de pareja debería por lo menos de alguna forma brindarte algo de paz y tranquilidad para esa criatura", dijo la conductora.

Finalmente, recalcó que los pequeños ya son conscientes de las cosas que suceden en casa y esto les va creando traumas que quedarán marcados en ellos para toda su vida por lo que le recomendó a Samahara que sea mucho más precavida para que su engreída crezca de una manera feliz y sin preocupaciones.

"Las personas piensan que las criaturas no tienen ojos, que no escuchan, que no ven, pero si se dan cuenta de todo por muy pequeñitas que sean y van escuchando los gritos y las peleas los gestos y finalmente se crean sentimientos de culpa porque piensan que esas peleas tienen que ver con ellos", concluyó.

Hasta el momento ni Brian ni Samahara han hecho algún comunicado en sus redes sociales que confirme las especulaciones de una presunta separación.

Elimina sus fotos con Bryan

Recientemente usuarios en redes sociales alertaron que la hija de Melissa Klug eliminó las fotografías con su actual pareja Bryan Torres de sus redes sociales. Ante ello, se presume que habrían tenido problemas en su relación. Por su fuera poco, también se han dejado de seguir en sus redes, lo cual aumenta más aún las sospechas de los internautas en las plataformas digitales.

Recordemos que Samahara Lobatón y Bryan Torres tenían planes de boda para este año, según revelaron personas cercanas a ellos. A pesar de sus idas y vueltas, la pareja se estaba mostrando bastante cariñosa, pues publicaban románticas fotos juntos.

No obstante, todo indica que ahora estarían atravesando un problema. Cabe resaltar que ninguno de los dos ha dado un comunicado al respecto hasta el momento.