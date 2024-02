"Poco hombre y la otra interesada": Gigi Mitre explota contra Christian Domínguez y Pamela Franco

Gigi Mitre arremetió contra Pamela Franco y Christian Domínguez después de que surgieran más detalles sobre el escándalo que implica a Christian Cueva y Pamela López. La presentadora de Amor y Fuego subrayó que todos los involucrados en la historia carecen de valores. Recordemos que recientemente Pamela López reveló que ella estaba enterada de la situación entre su esposo y Pamela Franco gracias a que Christian Domínguez sería su confidente. Ante ello, la conductora de Amor y Fuego no dudó en lanzar duras críticas para todos los involucrados en esta polémica historia. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Gigi Mitre 'les da con palo' a Pamela Franco y Christian Domínguez

Tras las revelaciones de Pamela López en Magaly Medina sobre Christian Domínguez, quien era su informante sobre el amorío entre Pamela Franco y Christian Cueva, Gigi Mitre explotó en su programa "Amor y Fuego". La polémica nuevamente vuelve a invadir las redes sociales luego de las revelaciones de la aún esposa del futbolista. En ese sentido, la conductora de Amor y Fuego no dudó en criticar duramente a los implicados en esta historia que, al parecer, no tiene cuando acabar.

"Yo creo que todo lo que le ha dicho Christian Domínguez a Pamela López lo ha manipulado para su convivencia porque queda como un cobarde, mentiroso, poco hombre. La otra Pamela Franco es una interesada porque bien que le acepta la transferencia", sostuvo Gigi Mitre en su programa.

"Yo no creo nada porque bien que uno el otro sabían que estaban. Ella (Pamela Franco) ha estado recibiendo transferencias, no de ese monto, muchísimo más por muchos años (...) Qué habrá pasado para que la haya llamado, fuera baboso", puntualizó.

Domínguez pidió a Pamela López que no lo exponga

En su programa del lunes, Magaly Medina inició discutiendo sobre el controvertido adelanto en el que Pamela López expone que Christian Domínguez fue quien le reveló que Pamela Franco tuvo un romance secreto con su esposo, Christian Cueva. La presentadora mencionó que aunque la esposa de 'Aladino' compartió información confidencial con ella, como periodista, tiene la facultad de hacer pública esa información privada.

En este contexto, señaló que fue Christian Domínguez quien contactó a Pamela López para hablar sobre la relación entre Cuevita y la exintegrante de Alma Bella, pero le pidió que no revelara que él fue quien proporcionó la información.

"Ella no quería echar a Christian Domínguez porque él le pidió que no diga que era el soplón, el judas. Él fue y le contó a Pamela López... yo creo que Pamela Franco no sabe que el padre de su hija, con quien tiene un vínculo bien... yo no sé si apartir de ahora, algo se rompa nuevamente en esta relación", comentó Magaly Medina.