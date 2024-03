¡Polémico! Estos serían los puntajes del jurado que dejaron a Lita Pezo sin la Gaviota de Plata

Aquí les traemos lo último del Festival de Viña del Mar 2024, y parece que la participación de Lita Pezo dio mucho de qué hablar. Parece que tras el inesperado puntaje bajo que obtuvo, se habrían filtrado las calificaciones que le dieron el jurado y dejan mucho qué decir.

Lita Pezo y los polémicos puntajes de los jurados en Viña del Mar 2024

¿Se imaginan la sorpresa de los peruanos cuando nos enteramos de que Lita Pezo, la reina de la música peruana, no se llevó la Gaviota de Plata en Viña 2024? Todos estábamos convencidos de que sería suya, pero algo salió mal en la final. "Amor y Fuego" sacó los trapitos al sol y reveló el puntaje que dejó a todos boquiabiertos.

En la final, Lita se llevó un puntaje de 2.7. Y antes, siempre estaba por encima de los 6 puntos. El equipo de "Amor y Fuego" nos contó que seis jurados le tiraron solo dos puntos, y el resto le dio tres. Al sumar eso con los 6.1 puntos de las votaciones, el promedio fue de 2.7. ¡Increíble!

Este sería el puntaje del jurado a Lita Pezo en Viña del Mar 2024. (Foto: Amor y Fuego)

La cosa se pone más interesante porque, en las galas anteriores, el puntaje mínimo era cinco, y sumando el apoyo del público, siempre estaba en los 6 puntos. ¿Qué habrá pasado en la final? Queremos saber todo.

Pero no se preocupen, porque Lita Pezo, a pesar de este chisme, se mantiene fuerte. En sus propias palabras: "Un concurso no ganado no nos define, voy a seguir luchando por mis sueños, por mí, por mi familia y toda la gente que ha confiado en mí. Muchas gracias".

Su equipo quiso quejarse pero Lita no les dejó

Pero eso no es todo, porque resulta que su equipo estaba listo para quejarse por tan bajo puntaje ante Viña del Mar. Sin embargo, Lita prefirió mantener la calma y ver qué explicaciones daba el jurado en la conferencia de prensa.

Y en una entrevista con +Espectáculos, conducido por la genial Jazmín Pinedo, Lita Pezo nos contó cómo vivió la final de Viña del Mar. Aunque sorprendida por el puntaje, se mostró tranquila y contenta. "Esto va a ser un impulso para hacer mi carrera y seguir luchando", soltó la artista.

Y ojo, porque Rodrigo González, el 'Peluchín', le soltó la pregunta fuerte: "¿Fue un robo que Eddy Valenzuela se llevara la Gaviota de Plata?". Y la respuesta de Lita fue sorprendente: "No sería de mi parte decir que fue un robo, no podría decirlo. Yo igual felicito a mis compañeros porque todos han sido bastante buenos".

Entonces, los aparentes bajo puntajes del jurado a Lita Pezo hicieron que no gane la competencia. ¿Realmente no les gustó? Esto es muy raro pues la anteriores galas estuvieron encantados. ¿Habrá algo de por medio o detrás? Solo ellos lo saben, lo único que se puede hacer es especular, pero más que eso aplaudir el talento de Lita Pezo. Como ella lo dijo, es un concurso y ella seguirá luchando por sus sueños.