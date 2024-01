"Por lo pronto, no me he casado", Paolo Guerrero desmiente haberse casado con Ana Paula Consorte

Paolo Guerrero salió al frente para negar que se haya casado por civil con Ana Paula Consorte, tal y como lo había afirmado Javier Lobatón e incluso habia ofrecido detalles de la unión entre ambos recientes padres de familia por segunda vez.

El jugador aprovechó las cámaras del programa de 'Amor y fuego' para aclarar detalles sobre su vida personal y rechazando la mala información que se difunde en medios de comunicación.

Desmiente matrimonio

El día de ayer en el programa de amor y fuego Paolo Guerrero se comunicó con Rodrigo González para aclarar detalles sobre su vida privada ya que se anunció hace algunos días que se había casado por civil con la madre de sus hijos.

Según el conductor del programa indicó que Paolo Guerrero está muy fastidiado con la información que difunde Javier Lobatón ya que no es un personaje cercano a su familia.

"Lo que me dice (Paolo Guerrero) es que él no entiende por qué este señor Lobatón hace tiempo viene dando mensajes y que ni él ni alguien cercano a su familia lo ha nombrado vocero", afirmó

Al parecer Lobatón no ha sido autorizado para hablar sobre la familia de Guerrero, sin embargo, el jugador no le había prestado mucha atención hasta el día de ayer que afirmó que se había casado con Ana Paula Consorte.

"Esto no es cierto (la boda con Ana Paula). Agradece mucho que desmienta este tipo de comentarios y que no crean absolutamente nada, que cuando él quiera hablar de su vida, cuando él tenga algo que decir, cuando él se quiera casar, que por lo pronto no se ha casado (...). No es verdad que Paolo Guerrero se haya casado", indicó 'Peluchín'.

Asimismo, Paolo Guerrero le confesó a Rodrigo que no conoce a Javier Lobatón y que nunca ha estado en alguna reunión familiar para que hable sobre su vida personal.

Por lo pronto, Paolo Guerrero viene viviendo la mejor etapa en su vida sentimental y familiar, tras la llegada de su segundo hijo con la brasileña, pues ambos presumieron en redes el amor que los une tras la llegada de su segundo engreído.

¿Qué dijo Javier Lobatón?

El presentador y conductor de televisión Javier Lobatón informó a un medio local que Paolo Guerrero contrajo matrimonio civil con Ana Paula Consorte, la madre de sus dos hijos más recientes. Además, detalló que fue en una ceremonia privada en donde solo estuvo presente Doña Peta, la madre del delantero peruano.

Hablando con un medio local, Javier Lobatón explicó que la ceremonia nupcial tuvo lugar a finales de diciembre de 2023 y Doña Peta, la madre del futbolista, estuvo presente en el evento. Este hecho era conocido por pocas personas, ya que todo se realizó de manera muy íntima.

"Tiempo atrás les comenté que ellos iban a formalizar su relación porque Paolo con ella se siente realizado y se han casado por civil. Ana Paula lo apoya mucho, lo encamina, aparte que con la familia de él y sus amigos se lleva muy bien. Además, los hijos le han dado nueva vitalidad y energía, está muy contento, es una mezcla de tranquilidad y madurez la que vive", dijo Lobatón.