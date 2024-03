"¿Por qué no puedo darle un beso?": Marcelo Tinelli se muestra coqueto con su ex sin la presencia de Milett

¡No puede ser! Milett Figueroa llegó a Argentina para "Bailando 2023" y, por azares de la vida, terminó completamente enamorada de Marcelo Tinelli. El presentador argentino ya le había "echado el ojo" a la modelo peruana y su deseo se cumplió, teniendo ahora una feliz y sólida relación. Sin embargo, las especulaciones ahora apuntan a un término en la relación, más aún porque el "gaucho" se ha mostrado recientemente muy coqueto con Marixa Balli, su expareja, e incluso le gastó algunas bromas que seguramente no serán del gusto de "Milechi" ¿Qué pasó?

Marcelo Tinelli coquetea con su expareja

El conductor argentino, Marcelo Tinelli, fue invitado a una nueva edición del programa "LAM" en Argentina, donde habló largo y tendido sobre su relación con la exintegrante de "Esto es Guerra". Lo curioso de su visita al programa de Ángel de Brito es que se reencontró con nada menos que su expareja, Marixa Balli y lejos de mostrarse incómodo, estuvo muy coqueto todo el tiempo.

Como todo un caballero, Marcelo Tinelli se acercó a todos los integrantes del programa, cuando notó la presencia de Balli. El conductor amagó con darle un beso en la boca, demostrando la buena relación que existe entre ellos, ante la sorpresa de todos en el set del programa "gaucho".

"Perdón, no entiendo, ¿por qué no puedo darle un beso? Donde quiera darle un beso, ella es mi amiga. Fui a saludar a todos", comentó Tinelli a modo de broma y dejó en claro que, pese a estar separados hace bastante tiempo, la confianza que tienen no se ha perdido.

De inmediato, los panelistas del programa alertaron que Marcelo Tinelli estaría separado de la ex combatiente, algo que el argentino descartó tajantemente, aunque reveló que no quiere casarse ni tener hijos con ella. Entérate de esto líneas más abajo.

Marcelo Tinelli descarta matrimonio e hijos con Milett Figueroa

Contra viento y marea, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa vienen disfrutando de su feliz y sólida relación que se formó en las pistas de baile del reality "Bailando 2023". En una reciente edición de un programa de espectáculos de "América Televisión" en Argentina, el conductor argentino habló y brindó más detalles acerca del romance con la modelo peruana.

En dicho espacio, Tinelli se encontró con Martín Bosso, uno de sus amigos íntimos, quien le jugó más de una broma. Una de esas tenía que ver con el matrimonio y el deseo del "gaucho" de ser padre nuevamente y sorprendió con lo que señaló.

"Dijo que se casaba con Milett en dos meses y que quería ser padre de nuevo", comentó el humorista argentino. Sin embargo, más sorpresa causó la respuesta de Marcelo Tinelli, quien se mostró firme y contundente, descartando contraer matrimonio o tener hijos con la peruana, por lo menos por ahora.