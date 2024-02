"Por tu culpa Paolo está quedando mal", usuarios llenan de criticas a Ana Paula Consorte tras polémica con Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte viene pagando los platos rotos de Paolo Guerrero en sus redes sociales, pues usuarios han aprovechado para reclamarle a la brasileña por la decisión precipitada que tomó el jugador.

Como se sabe Paolo Guerrero decidió desistir de ser parte de las filas del club César Vallejo luego de que su madre y su familia recibieran fuertes amenazas.

Le dicen de todo

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero continúan en el ojo de la tormenta, pues usuarios les han dicho de todo a través de redes sociales luego de que el jugador tomara la decisión de no jugar más por el club César Vallejo luego de recibir amenazas contra su vida y la de su familia.

Sin embargo, se rumoreó que Ana Paula Consorte había sido uno de los motivos por los que Paolo había tomado esa drástica decisión pues se especuló que la brasileña no quería vivir en Perú.

Según medios Ana Paula Consorte prefiere vivir en Brasil debido a que ahí se encuentra su familia.

Es por ello que usuarios aprovecharon para decirle de todo en sus redes y reclamarle por las decisiones del jugador.

"Déjalo jugar a Paolo en Trujillo pues no seas malita Paulita", "Hasta q Paolo encontró al Karma", "Trujillo te espera, por tu culpa el guerrero está quedando mal", "Dice q no te gusta Perú será que las favelas de Brasil son bonitas}", "Debe de ser bien responsable esta señora, no dice que recibió amenazas, porque se luce", fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, Ana Paula no se ha pronunciado sobre el caso de su pareja en el cual se ha visto envuelto y criticado por diversos personajes del medio deportivo.

Paolo firme con su decisión

Paolo Guerrero, el recordado capitán de la Selección, soltó la bomba en sus redes sobre su decisión de dejar la Vallejo. ¿La razón? Amenazas y extorsiones que ha recibido su familia desde que firmó con la César Vallejo.

En sus propias palabras, Paolo explicó: "Esta situación no ha sido fácil de manejar, pues continuar con tu vida normal mientras la procesión va por dentro, no es sencillo ni agradable. Mucho menos, si continuaban las amenazas sobre los más cercanos: tus padres, tus hijos, tu familia". Y, claro, recordó el doloroso episodio de 2019 cuando perdió a su sobrino a manos de la delincuencia. Eso le dolió en el alma.

Paolo cuenta que ha denunciado el hecho mucho antes, pero ahora recién lo hizo público: "La denuncia ya está en manos de las autoridades, a quienes desde el primer momento se les comunicó lo que venía ocurriendo, no recién el 14 de mayo como maliciosamente se viene asegurando. Serán las autoridades quienes deban pronunciarse".

En ese sentido, Guerrero reafirma y explica por qué no quiere estar en la UCV: "En mi decisión de rescindir el contrato laboral y solicitar mi desvinculación ha primado la vida, la seguridad y la tranquilidad de mi familia, amenazada expresamente, según los mensajes extorsivos, si iba a vivir a Trujillo".

Paolo, firme en su decisión, nos cuenta que quiere evitar revivir esa pesadilla: "No existe ninguna promesa que garantice que no les pasará nada". Además, no confía en promesas y deja claro que no va a "tranzar con la delincuencia".