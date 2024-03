¡Preocupada! Manager de Yahaira Plasencia, Erica Constantino, denunció que es víctima de extorsión

Erica Constantino, la representante de Yahaira Plasencia, ha reportado que está siendo objeto de extorsión por parte de individuos que demandan el pago de 10 mil soles para evitar causarle daño. Estas amenazas han alcanzado incluso el domicilio de su madre, lo que la ha llevado a optar por hacer una denuncia pública.

Ella espera que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto, pues la tranquilidad de su hogar se ha visto perjudicada en gran medida por estos delincuentes. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Manager de Yahaira Plasencia denuncia extorsión

Erika Constantino, quien se desempeña como jefa de prensa y manager de varios artistas, entre ellos Yahaira Plasencia, enfrenta actualmente uno de los periodos más complicados de su vida. Desde hace varias semanas, ella y su familia han recibido amenazas de muerte por parte de extorsionadores.

"Hace unas semanas he empezado a recibir amenazas a mi celular, yendo al límite de hablar de mi madre y dónde vive, así como dónde vivo. Han quebrado mi tranquilidad", declaró para Exitosa.

La manager de la cantante de salsa también compartió que las llamadas comenzaron a finales de febrero, cuando recibió una comunicación de un número desconocido que exigía una gran cantidad de dinero. Estas demandas persistieron con el tiempo.

"Me pedían 10 mil soles y decían que sabían donde vivía mi mamá, que departamento era y que tenga cuidado. Simplemente corte, no hice caso y bloquee la llamada. Volvieron a llamar de otro número y ahí me preocupe. Ya no contestaba los teléfonos no reconocidos, pero volvían a llamar y así insistentemente", explicó.

Yahaira Plasencia envía los mejores deseos al bebé de la Foquita

Un equipo del programa "Todo se filtra" se acercó a la cantante de salsa para indagar sobre las impactantes declaraciones hechas por el conocido '10 de la calle' acerca de su vida personal. Aunque optó por no profundizar, la artista expresó sus buenos deseos hacia su ex pareja.

"Mira yo no hablo de Jefferson hace muchísimos años porque obviamente no tenemos absolutamente nada que ver. Le deseo todo lo mejor, claro está, y siempre he creído que un hijo es una bendición entonces me parece súper bien, le deseo todo lo mejor, siempre lo he dicho, un bebé siempre es una bendición. Le deseo el bien a todo el mundo y ahora él que tiene un hijo súper bien y le deseo todo lo mejor", dijo Yahaira Plasencia.