¿Prepara OnlyFans? Vanessa Terkes sorprende a sus seguidores con un candente video en sus redes sociales

Vanessa Terkes sorprendió a todos sus fans luego de publicar un video en donde luce un diminuto bikini rojo presumiendo sus despampanante figura a sus 46 años. En ese sentido, muchos internautas consideran que la actriz incursionará en la plataforma para adultos, OnlyFans. Recordemos que diversas figuras del espectáculo recurrieron a este espacio para adultos en busca de nuevos ingresos económicos. ¿La reconocida actriz será la siguiente en intentarlo? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Vanessa Terkes sorprende con candente video

La popular actriz dejó a más de uno con la boca abierta luego de lanzar un sorpresivo video en donde presume su espectacular figura con un bikini rojo. En tal sentido, el video tomó por sorpresa a sus seguidores, pues la actriz dejó entrever que estaría alistando su plataforma de OnlyFans. No obstante, al final de las imágenes sostuvo que todo se trataría de una broma. ¿Buscará despistar las sospechas de sus fanáticos?

"Llegó el momento. Sí, aquí practicando para sacar mi Onlyfans. Es broma", se lee en el video. "Buscando nuevos negocios para aprovechar al máximo mi capacidad mental; porque siempre se puede ir por más", se lee en la descripción de la publicación. Cabe resaltar que muchos de los internautas elogiaron la espectacular figura de la actriz a sus 46 años.

Reacción de los usuarios

Tras la publicación de su video, Vanessa Terkes dejó boquiabiertos a todos sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de elogios en los comentarios. Por ello, sus fanáticos resaltaban la figura de la actriz, quien a pesar de tener 46 años luce un figura espectacular. Incluso, algunos creyeron totalmente que Vanessa Terkes en verdad estaba preparando su OnlyFans. A pesar de que la actriz afirmó que se tratas de una broma, todo podría pasar.

"Ya estaba sacando mi tarjeta", "Con esas cosas no se juega, me emocioné", "Hermosa mi tía Terkes", El cuerpo es el que manda, éxitos Vanessa", "Eres mi crush de adolescencia", "La sensualidad Latina en todo su esplendor", "Tú eres muy talentosa, besos", "Mi crush", "Yo quiero mi membresía", "Me encantas cariño que bella", "Felicitaciones WoW Súper Linda", "Ya era hora que saques tu OnlyFnas", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales, quienes respaldaron a la actriz y mencionaron que se suscribirían a su OnlyFans si es que ella se anima a crearlo. Solo el tiempo dirá si la actriz se animará a sumarse a la plataforma azul de contenido para adultos.