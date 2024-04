Priscila Mateo se luce trabajando para Magaly y usuarios reaccionan: "Su chamba pesa más que Julián"

Priscila Mateo, quien se hizo famosa por ser la saliente oficial de Julián Zucchi ahora ha dado de que hablar tras lucirse trabajando para 'Magaly Tv la firme' y es que mucho se rumoreó que la comunicadora renunciaría del programa de la 'Urraca' para priorizar su romance con el argentino.

Diversos usuarios han notado que la reportera desistió de dejar su trabajo con Magaly Medina lo que podría interpretarse como una posible separación con Julián Zucchi.

Prefirió su carrera

Priscila Mateo se vio envuelta en un escándalo mediático luego de que se confirmara que ella era la saliente de Julián Zucchi, inicialmente Yiddá Eslava la tildó como la manzana de la discordia en su matrimonio sin embargo luego terminó disculpándose con la comunicadora por sus palabras.

Es por ello que Magaly Medina en su programa no ha dejado de criticar al actor quien además de ser infiel tal y como lo confirmó Yiddá al parecer no quería hacer público sus salidas con la reportera.

La conocida 'Urraca' en varias oportunidades ha resaltado que tiene un mal concepto del argentino ya que inicialmente le caía muy bien por presumir ser una buena pareja y un buen padre de familia.

Es por ello que la periodista en diversas ocasiones le recomendó a su trabajadora Priscila Mateo que piense bien sus decisiones y que no se deje llevar por un gusto momentáneo.

Y al parecer los consejos habrían llegado a la comunicadora quién hace algunos días se lució trabajando para Magaly cubriendo la nota de la triste partida de la cantante la "Muñequita Milly''.

Atrás quedaron los rumores de una posible renuncia de parte de Priscila es por ello que diversos usuarios la felicitaron por priorizar su trabajo en vez de su relación con Julián ya que muchos afirman que el argentino no ha terminado de cerrar heridas con la madre de sus hijos.

"Se dio cuenta que estaba dejando todo por alguien que no valía la pena", "Hasta el momento ella se ha mantenido al margen y eso es bueno no dar más q hablar es su vida personal", "Que bueno que no haya renunciado", " Primero es tu carrera Priscila no un amor pasajero", fueron algunos de los comentarios.

"Dejé que las cosas fluyan": Priscila Mateo publica emotivo video en redes y recibe apoyo de Julián Zucchi

Mucho se ha hablado de Priscila Mateo en los últimos días. La reportera de "Magaly Tv, La Firme" ha sido duramente criticada por diversos usuarios en redes debido a su romance con Julián Zucchi, ya que, mucho se especuló sobre que habría sido "la manzana de la discordia" en la relación del argentino con Yiddá Eslava, algo que ambos desmintieron luego.

En toda esta avalancha de críticas, Magaly Medina, su jefa, ha incidido mucho en la "falta de amor propio" que tendría su reportera. La "Urraca" no ve con buenos ojos la relación de la mujer de prensa con Julián Zucchi y, según comenta, ya se lo ha hecho saber en más de una oportunidad.

Respondiendo a todos sus detractores, Priscila Mateo sorprendió hace algunas horas donde deja en claro que este 2024 quiere empezar de cero y para ello, debe reconstruir varias cosas al interior de ella misma.

"Este año me propuse continuar cuidándome, seguir amando mi tiempo a solas. Es un momento que disfruto a plenitud. Cerré ciclos, me propuse continuar reconstruyéndome, trabajo para ser una mejor versión y así, las personas que lleguen a mi vida no lleguen a llenar vacíos sino a sumarme . Empecé a ir a terapia, a hacer actividades que me hagan bien, camino para despejar mi mente, bailo cuando nadie me ve o me inscribo a alguna clase para distraerme y a la vez motivarme para seguir enfocada en mis sueños", señaló en un video subido a Instagram.

Asimismo, señaló que, en su opinión, todo se ha ido alineando para llegar al objetivo que tiene en mente: lograr una autoestima alta. "He sentido que todo se ha ido acomodando, conocí nuevos lugares, he ido por la vida mucho más ligera. También dejé que las cosas fluyan y que no me preocupen tanto, lo que es para ti, llegará. Estoy en un proceso para lograr una autoestima sana aprendiendo a vivir con el aquí y ahora, conociéndome más, sonriendo mucho más y que mejor si es al lado de una muy buena compañía", agregó.