¿Problemas? Edison Flores olvida fecha de matrimonio con Ana Siucho y ella tiene INSÓLITA reacción

¡INSÓLITO! Edison Flores y Ana Siucho son considerados, para muchos, como la "última oportunidad de creer en el amor". Por ello, las actividades diarias de la popular parejita son seguidas por muchos de sus seguidores en redes y esta vez el que llamó la atención fue el popular "Orejitas". El futbolista de Universitario es el más reciente invitado en "Enfocados", podcast conducido por Jefferson Farfán y sorprendió al hablar sobre su matrimonio, sin embargo, más sorpresa causó que no se acordaba la fecha exacta de su boda. Esto motivo la contundente respuesta de su esposa en redes sociales y aquí te contamos todos los detalles.

Edison Flores se olvidó la fecha de su matrimonio

Desde su estreno hace unas semanas, "Enfocados" se viene caracterizando por entrevistar a diversas personalidades ligadas al mundo del fútbol. Por el podcast conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola han pasado distintas figuras como Paolo Guerrero, Juan Manuel Vargas, Cuto Guadalupe, entre otros.

Esta vez, le tocó a Edison Flores, futbolista de Universitario de Deportes. Si bien el programa saldrá al aire el próximo 5 de mayo, hace poco se pudo visualizar el adelanto del mismo, el cual sorprendió a más de uno.

En el clip, Edison Flores comentaba respecto a sus inicios en el exterior como futbolista profesional, cuando quiso hacer un paralelo con su vida amorosa, sin embargo, todo se descontroló. "Orejitas" quería encajar fechas, pero los nervios le jugaron en contra y todo derivó en que no se acordara cuando fue su matrimonio.

"Me caso y al día siguiente yo tenía que ir a Morelia de nuevo porque ya empezaba la temporada(...) Yo me casé un 23, no, un 22 creo″, dijo el futbolista de la selección peruana muy confundido. Ante esto, Jefferson Farfán, fiel a su estilo, no dudó en vacilarlo y ponerlo al centro. "Ahora llegas a tu casa y te van a botar, corta esa vaina, corta", señaló la el ex de Yahaira Plasencia.

Ana Siucho responde con todo

El video en mención rápidamente se hizo viral y muchos usuarios se mostraron extrañados por el olvido repentino de Edison Flores. Sin embargo, otros argumentaron que todo fue a causa del producto de los nervios, por lo que no había mucha vuelta que darle.

Ante todo esto, Ana Siucho no se quedó callada y decidió responder con todo mediante sus redes sociales. La esposa del popular "Orejitas" no fue ajena al TREMENDO OLVIDO de su esposo, pero, lejos de molestarse, lo tomó deportivamente.

Ana Siucho responde por olvido de Edison Flores de su fecha de matrimonio

"Ahhh, ¿no sabe cuándo se casó? Gracias, vecino Jefferson Farfán", comentó acompañada de unos emoticones de risa, dejando en claro que le causó gracia la situación incómoda que pasó Edison Flores por el olvido de su fecha de matrimonio.

Cabe precisar que la pareja se ha mostrado sólida y no está envuelta en escándalos, como usualmente los futbolistas están envueltos, por lo que para muchos son un ejemplo de amor y lealtad.