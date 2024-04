¿Productor de "América Hoy" tiene problemas con Ethel Pozo?: "Nadie es fácil, siempre hay problemas"

¡Lo contó todo! Hace unos días, Magaly Medina lanzó una verdadera "bomba" en su programa de espectáculos. En medio de la controversia generada en torno a la pelea entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz, la "Urraca" confesó que Armando Tafur, más conocido como "Papá Armando" y quien es productor de "América Hoy", había presentado su renuncia al magazine de América Televisión tras una fuerte llamada de atención de Gisela. Las especulaciones crecieron y fue el propio productor quien aclaró la situación y además, respondió sobre cómo es trabajar con la hija de la "Señito".

¿Productor de "América Hoy" se lleva mal con Ethel Pozo?

Desde que Magaly Medina señaló que Armando Tafur habría renunciado a ser productor de "América Hoy", los rumores en torno del programa se han acrecentado cada día más. Por ello, su palabra es una de las más buscadas y esta vez sorprendió al declarar para las cámaras de "Amor y Fuego".

Un reportero del programa de "Peluchín" y Gigi Mitre abordó al productor de televisión y le consultó acerca de los rumores sobre su salida de "América Hoy". "Papá Armando" fue claro y preciso al señalar que nada de eso era cierto y, por el contrario, se encontraba trabajando con total normalidad.

En otro momento, también descartó que él pautee a sus conductores sobre qué decir o hacer en el programa. Por ello, aseguró que no se molestó por la reciente pelea en la que se ha visto envuelta Ethel Pozo con Natalie Vértiz.

"No, no es cierto. Ellas (las conductoras de "América Hoy" tienen libertad para hablar lo que ellas quieran", indicó el productor del programa de América Televisión. Asimismo, no respondió directamente si era complicado trabajar con la hija de Gisela Valcárcel, pero deslizó la posibilidad de unas diferencias en la interna del magazine.

"Es un grupo grande con personalidades distintas, nadie es fácil y difícil en la vida, todos los días es diferente nomás. En cualquier empresa o programa siempre hay problemas diarios y algunos se solucionan y otros no", expresó Armando Tafur.

¿Renunciará al programa?

Al ser consultado directamente por su presunta salida de "América Hoy", Armando Tafur aseguró que se mantiene más firme que nunca en el mencionado programa. "Papá Armando" señaló que aún mantiene un contrato con América Televisión, por lo que es inviable su salida a otra casa televisora.

"No, creo que eso no. Yo tengo un contrato, Ethel tiene un contrato, todos tiene un contrato como se van a ir a otro programa. (Descartas esa posibilidad) Totalmente", finalizó.

Cabe destacar que los rumores se incrementaron ayer por la tarde, luego de que en sus redes sociales, los integrantes del programa compartieran un almuerzo. Muchos usuarios en redes especularon que se trataría de un compartir de despedida de "América Hoy" para Armando Tafur. ¿Cuál será la verdad?