"Puedo llevarme bien contigo y no confiar", Melanie Martínez ex de Christian Domínguez le manda fuerte indirecta

Melanie Martínez expareja de Cristian Domínguez al parecer no ha sido ajena a las recientes acusaciones hacia el padre de su hija por lo que usó sus redes sociales para al parecer mandar una indirecta bastante directa al cumbiambero.

Como se sabe hace algunos días Pamela López todavía esposa de Christian Cueva reveló que era Christian Domínguez quien le filtraba toda la información de la relación que tenía Pamela Franco con el jugador.

¿Se la manda en redes?

Melanie Martínez ex pareja de Christian Domínguez decidió mandar una misteriosa indirecta para Christian Domínguez quien actualmente se encuentra en el ojo de la tormenta tras haber sido señalado como el soplón de Pamela Franco.

Como se recuerda Martínez mantuvo una relación con el cantante sin embargo estuvo marcada por presuntas de infidelidades como es su costumbre en todas las relaciones del artista.

Mensaje de Melanie Martínez

"Yo puedo llevarme súper bien contigo y no confiar en ti no te confundas", decía el contundente mensaje de la madre de familia.

Y es que a pesar de los años ambos han tratado de llevar la fiesta en paz por el bien de su hija quien ya es una señorita.

A pesar de ello Martínez dejó en claro que por más que tenga una buena relación con el padre de su hija esto no quiere decir que confíe completamente en él pues ya conoces sus antecedentes.

Christian Domínguez ha tratado de mantenerse al margen de todas las acusaciones en su contra.

¿Qué dijo Domínguez de las acusaciones en su contra?

El escenario de la farándula peruana se estremece con las recientes declaraciones de Christian Domínguez, quien, tras ser señalado como el 'soplón' en el triángulo amoroso entre Pamela Franco, Christian Cueva y Pamela López, ha optado por el silencio, pero no sin soltar frases enigmáticas.

Al ser captado saliendo de la casa de Pamela Franco, Christian Domínguez fue abordado por "Amor y Fuego", y su respuesta fue digna de un rompecabezas: "¡Ay, Dios!, me encantaría responderles muchas cosas, pero no puedo (...). Lo que tendría que decir no lo puedo decir con las manos, tendría que hablarlo, y no puedo. Discúlpame más bien porque me encantaría, pero no puedo, por más que quisiera, no puedo".

Pero eso no fue todo, el cantante dejó a todos intrigados al soltar: "Me encantaría responderte muchas cosas, pero no puedo, me muerdo la lengua". Y para agregarle más misterio al asunto, confirmó que aún tiene contrato con América Televisión y que, en algún momento, hablará: "En algún momento lo haré".