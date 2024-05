¡QUÉ FUERTE! Janet Barboza no se guarda nada y le dice de todo a Milett Figueroa: "Es una tonta útil"

¡LE DIJO DE TODO! La relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli siempre da que hablar. Recientemente, la novia del Tirri, primo del argentino, señaló que la peruana sería una persona totalmente fingida y, entre otras cosas, indicó que la "relación" entre ambos no sería para nada oficial. Estas declaraciones indignaron totalmente a Janet Barboza, quien recientemente en "América Hoy", no se guardó nada y tuvo duras palabras en contra de la exchica reality, a quien calificó como una "tonta útil". ¿Por qué lo dijo?

Novia del Tirri arremete contra Milett Figueroa

Recientemente la novia del Tirri, primo de Marcelo Tinelli, se pronunció sobre la relación que tiene Milett Figueroa con el presentador de televisión argentino. En ese sentido, lanzó fuertes comentarios en contra de la modelo peruana.

"(Yo digo que la relación de ellos era un pantalón que se rompió y lo hicieron bermuda para seguir usándolo, pero no es lo mismo) Para mí también, bermuda que pantalón largo, pero en el sentido de que ellos dos le han dado un contexto más de no título, de vamos a dejar que fluya", dijo Mimi a Ángel De Brito.

Además, la "prima" de Marcelo Tinelli fue consultada por la pelea que tuvo con la exparticipante de "El gran chef famosos" en el reality "Los Tinelli". Mimi Alvarado tildó de "fingida" a la peruana y la acusó de llorar de mentira.

"(¿Es cierto que se pelearon en el reality?) Yo no puedo spoilear nada, porque yo firmé, pero yo creo que el reality (¿Fue picante?) No fue una pelea, fue una mala interpretación y algo que a mí no me gustó, yo no la pasé muy bien (¿Lloraste?) Sí, ella también, pero ella lloró de mentira, yo lloré de verdad", afirmó la novia del Tirri.

Janet Barboza no se guarda nada

Estas contundentes declaraciones de Mimi Alvarado sobre Milett Figueroa no cayeron nada bien en Janet Barboza, quien no se quedó callada. Recordemos que tanto la "Rulitos" como Ethel Pozo y Brunella Horna se han encargado de defender a "capa y espada" a la modelo peruana en estos últimos días.

"Lo que a mí me llama la atención, ojo compañeros, acá nunca se ataca a nadie, somos objetivos, decimos las cosas como son (...) Pero sí tengo una pregunta que me hace ruido, a ver, Milett Figueroa no se lleva bien o no se llevaba bien con las hijas, pero a lo que voy ahora se suma la novia del primo. Es decir, mucha gente que no les agrada Milett Figueroa, algo está pasando ahí, porque a ellas no les gusta", señaló.

Asimismo, Leysi Suárez señala que Milett Figueroa estaría buscando "la fama mundial", ya que el reality "Los Tinelli" se estrenará en algunos meses y será emitido en todo el mundo. Esta teoría es la más "sensata" para Janet Barboza, quien no dudó en calificar a Milett Figueroa como alguien a quien estaban utilizando.