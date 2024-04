¡Qué fuerte! Padre de la 'Muñequita Milly' revela que el Dr. Fong le ofreció dinero por su silencio

Jaime Quispe, el padre de la Muñequita Milly, mostró un profundo pesar durante el velorio de su hija, quien falleció después de someterse a una liposucción realizada por el Doctor Fong.

Se ha informado que Quispe presentó una denuncia por "mala praxis" y responsabilizó al cirujano de la muerte de su hija. Recientemente, decidió hablar públicamente y reveló nuevos detalles sobre los intentos del médico por mantener el asunto en secreto, ofreciendo dinero para silenciarlo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Padre de la 'Muñequita Milly' revela que el Dr. Fong les ofreció dinero

El 4 de abril pasado, se realizó un velorio público para la Muñequita Milly en el Complejo Santa Rosa, antes de que sus restos fueran trasladados a su ciudad natal de Juliaca. Su familia se encontraba profundamente afectada por la inesperada pérdida de la cantante, y aún no se han identificado los responsables de su fallecimiento.

Desde que se informó sobre su muerte, el padre de la cantante folclórica presentó una denuncia por homicidio culposo debido a negligencia médica. Alega que durante la liposucción, el cirujano perforó su intestino y no brindó la atención necesaria. Aunque el cirujano no ha dado declaraciones públicas, sí mantuvo conversaciones con la familia, durante las cuales Jaime Quispe reveló una indignante propuesta que le hizo.

"Se dice que el Doctor Fong ha tratado de callarlos para que no hablen y les habría ofrecido dinero", le preguntó un reportero de América Hoy. Con ello, el padre de familia respondió de forma afirmativa.

¿La familia aceptó la propuesta?

En una entrevista reciente con América Hoy, la actriz Maricielo Effio, quien había denunciado negligencia médica por parte del cirujano, insinuó que este callaba a sus pacientes ofreciéndoles algo a cambio para preservar su reputación en las redes sociales. Esto fue corroborado por el propio padre de la "Muñequita Milly", quien confirmó que intentaron comprar el silencio de la familia.

No obstante, su respuesta fue totalmente nula al considerar que nada le devolverá a su hija y solo quieren justicia. "Sí, trataron de negociar pero la familia es fuerte y no (aceptamos). Es una vida. No vamos a vender lo que es una vida", explicó.

Recordemos que un especialista estuvo presente en el programa de Magaly Medina para detallar lo que se pudo hacer para evitar el fallecimiento de la cantante. Ante ello, el médico especialista sostuvo que la muerte de la Muñequita Milly se pudo evitar.

"Si el dolor no pasa en 6 horas entonces uno debe pensar en esas complicaciones que se estudia en la literatura y en la universidad por operación intestinal. Ahí se hace la resonancia para buscar líquido peritoneal pero ha habido mucha demora, cinco días", expresó.