¡Qué fuerte! Yiddá Eslava revela el motivo por el que ocultó la infidelidad de su expareja Julián Zucchi

El programa 'Amor y fuego' transmitió el miércoles 13 de marzo un reportaje en el que Yiddá Eslava expone las razones reales que causaron el fin de su relación romántica con Julián Zucchi. Entre lágrimas la reconocida actriz contó por qué se mantuvo en silencio durante todo este tiempo y no reveló que Julián Zucchi le había sido infiel.

Recordemos que en medio de polémicas, ambos dieron por finalizada su relación anunciándolo en sus redes sociales. No obstante, ahora se soltó este nuevo escándalo en la historia de los actores. ¿Qué es lo que dirá Julián Zucchi? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yiddá Eslava revela por qué no reveló la infidelidad de Julián Zucchi

La ex chica reality Yiddá Eslava reveló entre lágrimas las razones por las que se separó del padre de sus hijos, Julian Zucchi: "Me separé de él porque me fue infiel. Yo le descubrí la infidelidad. Cuando le descubro la infidelidad se rompe el vínculo de amigos y pareja", indicó Yiddá en el adelanto del programa de espectáculos.

Sin embargo, muchos se preguntan cuáles fueron los motivos por los que Yiddá Eslava no habló en su momento sobre la infidelidad de Julián Zucchi. Ante ello, la actriz reveló por qué guardó silencio tras descubrir el error de su pareja y el amargo momento que vivió. "¿Por qué no lo dije antes? Porque aún le tenía cariño, no amor. Porque yo soy muy firme con eso en mis decisiones. Decido cortar porque yo merezco a alguien que me respete como mujer", reveló entre lágrimas la actriz.

De igual forma, sostuvo que sus hijos fueron uno de los motivos por lo que ocultó esta infidelidad. "Me mordí la le ngua, me pasé los coágulos y dije: 'Vamos pa adelante' (....) Lo guardé tanto tiempo por mis hijos, porque ellos no merecen que el nombre de su papá y mamá estén en titulares", sostuvo Yiddá Eslava.

Responde a sus críticos

El pasado martes, Yiddá Eslava recibió críticas severas después de que se revelara la situación comprometedora entre Julián Zucchi y la reportera Priscila Mateo. En un principio, ella respondió con fuertes comentarios hacia sus críticos, a quienes calificó de machistas.

"A mí no me ampayaron chapando, a mí me ampayaron agarrándome la mano con Ángel, él me besaba la mano. A mí me juzgaron los machistas de mie*** (...) La muchacha con la que sale no la conozco, yo también recién me he enterado así como ustedes", aseguró en sus redes sociales.