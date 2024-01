"Que se haga la vasectomía": Alejandra Baigorria arremete contra Christian Domínguez tras ampay

En una entrevista reciente, Alejandra Baigorria ha comentado sobre el incidente que implica a Christian Domínguez y Mary Moncada. La empresaria y exconcursante de programas de reality ha compartido su perspectiva sobre el tema, el cual ha generado interés tanto en la prensa como en el público. Ella sostuvo que nunca le llegó a cuadrar la forma de ser del cantante de cumnbia, pues su pasado lo dejaba muy mal parado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Alejandra Baigorria arremete contra Christian Domínguez

Recientemente la popular 'gringa de Gamarra' habló sobre el polémico tema que involucra a Christian Domínguez con Mary Moncada. Recordemos que Alejandra Baigorria compartió el set de programas de reality cuando el cantante de cumbia tenía una relación con Vania Bludau, la cual terminó por una infidelidad. En ese sentido, la exchica reality comentó que nunca llegó a empatizar con Domínguez.

"Lo conozco, pero nunca compartí su personalidad. Desde que estuvo con Vania (Bludau) me di cuenta de muchas cosas que, para mí, no están bien porque no es la primera persona que lo hace. Ya es un patrón que debería evaluarse o revisar porque ir haciendo daño a la gente o haciendo hijos por ahí, no me parece", declaró Alejandra a 'Más Espectáculos'.

"Que se haga la vasectomía"

De igual forma, Alejandra Baigorria no se guardó nada y criticó los diferentes hijos que ha tenido el cantante de cumbia con sus anteriores parejas, pues tras la ruptura amorosa, son los menores quienes se llevan todas las consecuencias. Ante ello, no dudó que mencionar que Christian Domínguez debería hacerse la vasectomía, ya que un hijo complica más aún las cosas luego de que una relación amorosa termine.

Se sabe que Domínguez es padre de tres hijos, fruto de sus relaciones con Melanie Martínez, Karla Tarazona y Pamela Franco. Sus vínculos con estas mujeres terminaron en medio de especulaciones de infidelidad.

"Que se haga la vasectomía de una vez (...) con un hijo es más complicado, siento que lo más importante es la niña y creo que Pamela es lo que quiere proteger. No importa ella, lo que quiere ella es proteger a su hija", expresó Alejandra Baigorria, ya que enfatizó en que así sería menos complicada terminar una relación.

Por otro lado, brindó algunos detalles sobre su compañera Pamela Franco, con quien conduce "Consume Perú", y resaltó que la ha notado triste luego de que el polémico ampay saliera a la luz,