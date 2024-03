"Que lo gaste en terapia de control de la ira": Magaly Medina arremete contra la pareja de Vanessa López

Vanessa López compartió en sus redes sociales cómo su pareja la engríe, pues ella mostró las lujosas comprar que realiza su actual saliente. No obstante, no es la primera vez que Jhonny Silva aparece en pantallas, ya que en una anterior ocasión fue captado agrediendo a los 'urracos' de Magaly Medina. Ante ello, la conductora de televisión no dudó en criticar este hecho. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina arremete contra pareja de Vanessa López

Después de observar el reportaje sobre los viajes que Vanessa López realizó junto a su reciente pareja, Jhonny Silva, donde el lujo y los destinos paradisíacos eran una constante, Magaly Medina no tardó en opinar sobre estas extravagancias. Recordemos que en una anterior ocasión las cámaras de Magaly Medina captaron a la pareja de Vanessa López agrediendo a los paparazzis de la 'Urraca'.

Ante ello, la conductora le envió su 'chiquita' a Jhonny Silva, quien había protagonizado anteriormente la agresión a los paparazzis de Magaly Medina. Por tal motivo, la conductora de televisión sostuvo que todo el dinero que gasta debería emplearlo en unas terapias de control de la ira. "Y en lo matón también, a llevarlo a terapia prontito. Que esos 7mil dólares lo gaste en terapia, en control de la ira", sostuvo Magaly Medina durante su programa.

El ataque a los reporteros de Magaly Medina

Es importante recordar que Vanessa López estuvo involucrada en un incidente en el mundo del espectáculo. La modelo tuvo un altercado con periodistas de 'Magaly TV La Firme' después de ser abordada a la salida de un club nocturno. El programa de Magaly Medina mostró imágenes del vergonzoso incidente en el que López y sus acompañantes se vieron envueltos.

Durante el altercado, la joven no solo demostró agresividad y violencia, sino que también utilizó términos despectivos como "cholo" y "serrano". En el adelanto, se aprecia cómo López les grita después de ser retirada del local nocturno.

"Lanzando frases racistas y denigrantes, Vanessa López (expareja de 'Tomate' Barraza) arremete contra nuestro equipo periodístico luego de que la sacaran de manera escandalosa de una discoteca. Además, sus amigos agreden violentamente a nuestros paparazzi", se escucha en el video.

Vanessa López se topó con el equipo de reporteros de Magaly Medina, quienes la esperaban para entrevistarla. "Que ch... ¿Te están pagando? Te pago el triple si quieres, ¿cuánto quieres? (...) Serrano de mier... cholo", se le escucha decir a la modelo en aquel momento mientras su pareja era captado agrediendo a los paparazzis.