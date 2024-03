¡Qué tal transformación! Se revelan fotos del pasado de Samantha Batallanos 'sin retoquitos'

El programa de 'América Hoy' reveló algunas fotografías de Samantha Batallanos cuando era mucho más joven y lucía un rostro totalmente diferente al actual, quedando en evidencia que la ex de Jonathan Maicelo ha tenido sus ayuditas para lucir regia.

Cabe resaltar que la mayoría de modelo de nuestro país ha pasado por el quirófano siendo algunas de ellas, Sheyla Rojas, Rosángela Espinoza, Samantha Batallanos, Karen Dejo entre otras.

Al descubierto

Las panelistas del programa de 'América Hoy' sacaron a la luz algunas fotografías de Samantha Batallanos antes de que se realice retoquitos estéticos, y es que Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna comentaban en un segmento de los retoques que se han hecho diversos personajes del espectáculo.

Uno de ellos y de los cuales causó sorpresa fueron las fotografías del 'antes' de Samantha donde cabe resaltar seguía siendo bella pero no se veía como se ve actualmente.

En las instantáneas se pudo evidenciar una perfilación de rostro, nariz, incluso aumento de labios y de senos, pese a ello, la modelo dijo en diversas oportunidades que si se había sometido a retoquitos para verse mucho mejor.

Antes y después de Samantha Batallanos

Pese a los comentarios de las conductoras quienes resaltaron que a pesar de tener 'retoquitos' Sam ha sabido mantenerse regia con una buena alimentación y con sus rutinas de ejercicio para mantener en forma sus curvas.

Cabe resaltar que hace unos días, Samantha se lució al lado de la 'Pantera' Zegarra dejando en claro que buscaba un entrenador de box personal y al parecer lo habría encontrado en el deportista.

Ambos resaltaron que han logrado conectarse ya que tienen química y podría nacer una bonita amistad, e incluso el boxeador reveló que ahora será él quien la cuide de personas que intenten agredirla, esto en referencia a su ex Jonathan Maicelo.

¿Samantha Batallanos se arrepiente de denuncia contra Jonathan Maicelo?

Hace unos meses, Samantha Batallanos denunció pública y judicialmente a Jonathan Maicelo por agresión física y psicológica. Las cámaras de "Magaly TV, La Firme" la acompañaron en todo momento al realizar su denuncia y también recogió su testimonio de la fatal violencia que recibió la reina de belleza.

Ahora, luego de varias semanas después, Samantha Batallanos habló para las cámaras de "Más espectáculos" y señaló que no le guarda rencor a su expareja. En otro momento, le consultaron por su proceso legal en contra de Maicelo y sorprendió con sus declaraciones.

"¿Tú quieres que Maicelo termine en la cárcel?", le preguntó el reportero. "No, para nada, igual, esto es un proceso que, si bien es cierto, se lleva de manera legal, pero no es mi intención para nada... Hay castigos iguales, pero no, el tema de la cárcel no es mi intención", expresó Samantha Batallanos.

Además, señaló que la denuncia la está llevando su abogado, ya que ella no quiere estar expuesta a los recuerdos de aquel fatídico día, donde contó que vivió todo un vía crucis. Incluso, en aquella oportunidad, relató que no era la primera vez que era víctima de maltratos.

"Tú sabes que los procesos legales son tediosos, demoran y tienen un curso, ¿no? Está fluyendo tal cual, y yo todo se lo dejé al abogado porque yo no tengo la suficiente mentalidad tan fuerte como para estar lidiando con esto", explicó.