"Quiere ganar sitio en la TV": Rafael Fernández le responde a su expareja Karla Tarazona luego de denunciarlo

Rafael Fernández, el exesposo de Karla Tarazona, se pronunció sobre la denuncia que le impuso la conductora de televisión en el 2023, pues la fiscalía recientemente tomó cartas en el asunto y ha comenzado una investigación formal. En ese sentido, el empresario minimizó la acción de la conductora de televisión asegurando que quiere buscar pantalla y ganar un sitio en la televisión de esta manera. En otras palabras, dejó entrever que Karla Tarazona se estaría aprovechando de la situación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Rafael Fernández le responde a Karla Tarazona

El empresario Rafael Fernández respondió a las acusaciones de Karla Tarazona. Recordemos que él había sido denunciado públicamente de ser el acosador de la conductora de televisión. Por ello, trató de restarle importancia a la situación y dejó entrever que Karla estaría aprovechando el momento para tener relevancia y generar rating.

"Ella quiere seguir en lo mismo y seguir peleando porque, no sé, no creo que sea una persona que venda rating. Cada uno busca su publicidad o ganar sitio en el mercado de la televisión", dijo en comunicación con 'Amor y Fuego'. Por otro lado, Fernández aseguró que Ítalo Semorile, quien supuestamente espiaba a Karla por orden suya, es un estafador. "Esta persona que fue la que habló y que fue la que inventó, es una persona que tiene 14 denuncias", agregó. Finalmente, el 'huevero' negó tajantemente que el hombre haya sido su trabajador e incluso lo acusó de robarse un lote de proteínas. "No es mi trabajador, lo que quiere es extorsionarme para que no lo denuncie".

La denuncia de Karla Tarazona

La conductora de 'Préndete' se mostró confiada y aseguró que cuenta con todas las pruebas que incriminan al denominado 'Rey de los huevos'. "[¿Qué buscarías con este proceso?] que se aleje y que no se me vuelva a acercar nunca más", manifestó la locutora de radio al ser abordada por las cámaras de 'Amor y Fuego'. De esta forma, Karla Tarazona busca llegar hasta las últimas consecuencias contra su expareja.

Con esta nueva demanda, el empresario tendrá que enfrentar dos procesos legales por maltrato psicológico y otra por acoso en agravio de su expareja. Como se recuerda, Karla Tarazona inició acciones legales contra su exesposo luego que Ítalo Semorile, quien dijo ser un extrabajador del empresario, asegurara que Rafael Fernández lo había contratado para que siga a la conductora de televisión con el objetivo de desprestigiarla.