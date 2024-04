Rebeca Escribens rompe en llanto al recordar el fallecimiento de su madre: "Tenía dolor, pero no lo decía"

Rebeca Escribens compartió aspectos íntimos de su vida familiar en el programa Estás en Todas, revelando detalles que pocos conocían. En ese sentido, contó la trágica pérdida de su madre, quien falleció a la temprana edad de 46 años. De igual forma, reveló que este hecho cambió su vida, pero tuvo que seguir adelante por su hijo.

La historia conmovió a los espectadores, pues fueron datos que pocos conocían sobre la querida conductora de televisión. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Rebeca Escribens se quiebra al recordar a su madre

En una reciente entrevista, Rebeca Escribens abrió su corazón y contó pasajes de su vida privada que pocos conocían. En otras palabras, recordó el trágico episodio de su madre, quien falleció a la temprana edad de 46 años por un cáncer de útero. Todo ello cambió por completo la vida de la conductora de América Televisión.

"La muerte de mi madre cambió mi vida, le dio un giro terrible, no viví el duelo en su momento, no lloré en su momento, tenía que seguir porque tenía a mi hijo. El proceso de la muerte de mi madre fue difícil porque fue un cáncer al útero", contó la conductora de América Espectáculos.

Además, narró cómo fue que su mamá tenía la peligrosa enfermedad. "Yo estaba en Arequipa y cruzo para llamar de un rin a la casa para decirles que estaba en la Plaza de Armas y me contesta, no sé si mi hermano o mi papá, y me dijeron que se había llevado a mi mamá de emergencia al hospital, no me quisieron decir por qué pero yo ya sentía algo", dijo Rebeca Escribens.

La conductora contó que cuando retornó a su casa, encontró sangre por todos lados. "Abrí la puerta y vi manchas de sangre en toda la ruta hasta su cuarto. Se había desangrado porque tenía ese cáncer al útero desde hace años, seguro que ya tenía molestias, dolor y no lo decía", comentó entre lágrimas y quebrada por el dolor.

Atravesó un difícil momento

De igual forma, Rebeca Escribens aseguró que llegó a la clínica y los médicos les dijeron que su madre estaba en fase 4 del cáncer, que había invadido su útero y parte de la vejiga. "Se la llevaron desangrándose. Ahí empecé a ver a mi papá de otra manera, con capacidad de enfrentar la adversidad absoluta, nos dijo 'tu mamá se salva y si tengo que vender la casa lo voy hacer'", contó la conductora de televisión.

Los médicos advirtieron al padre de la presentadora que no valía la pena gastar más dinero, ya que la enfermedad estaba en una etapa avanzada. A pesar de ello, decidieron esforzarse y sufragaron el costo de 25 sesiones de radioterapia, lo que permitió prolongar un poco más la vida de su madre. "Duró dos años más con un cáncer terminal, pero en el 2000 hizo metástasis y se fue apagando", concluyó Rebeca Escribens.