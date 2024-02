¿Reconciliación en marcha? Christian Cueva quiere recuperar a su familia después de su infidelidad

¡Atención, amantes de la farándula! En "Mande Quién Mande", Christian Cueva soltó la sopa y confesó sus planes de volver a unir a su familia después del escándalo con Pamela Franco. Aquí te traemos todos los detalles de sus declaraciones.

Christian Cueva quiere recuperar a su familia tras infidelidad

La tarde del 13 de febrero, Christian Cueva rompió su silencio en "Mande Quién Mande" (MQM), donde reveló sus planes de recuperar a su familia tras el escándalo con Pamela Franco. El futbolista peruano confesó sus errores, pidió perdón a su esposa Pamela López y prometió enmendar su camino.

"Soy un deportista, pero creo que es necesario conversar ciertos temas que ya en estos últimos días han ido tocando mi nombre, el de mi familia y sobre todo el tema de mis hijos. Esto va a quedar marcado en una vida que mis hijos no merecen", admitió Cueva iniciando su confesión y disculpa en MQM.

En el programa de televisión, añadió: "Yo no me justifico de nada, soy una persona que he vivido muchos episodios en mi vida, la vida me cambió de un momento a otro y tuve que seguir mi camino. Y en ese camino me equivoqué muchas veces y por eso es mi llamada".

Cuando le preguntaron si quiere recuperar a su familia respondió: "Por su puesto, y eso no es algo que le tenga que contar al mundo entero, eso realmente lo hago porque mi corazón me lo dice, porque a la única persona a la que amé fue a ella".

Christian Cueva cerró el tema asegurando que no volverá a hablar públicamente de este asunto y que se sentará con su esposa, Pamela López, para hablar de los errores que cometió y buscar la reconciliación. "Me tengo que sentar (con Pamela Lopez) y los capítulos de errores que pude tener, solo me compete hablarlos con ella, nada más".

El comunicado de Cueva

Cueva compartió su arrepentimiento por engañar a su esposa con Pamela Franco. En palabras sencillas, en su comunicado, dijo: "Fue una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial, que dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor".

El futbolista peruano, siguiendo el ejemplo de otros famosos, como Christian Domínguez, anunció que está buscando ayuda psicológica para enfrentar el dolor que ha causado a su familia. "Debo ser fuerte para poder mantener a mis hijos fuera de esta situación y para intentar aliviar el dolor de su madre, mi esposa, con quien me casé por un único motivo: amor".

Comunicado de Christian Cueva

Cueva, quien se encuentra actualmente en España, reveló: "Estoy buscando y consiguiendo ayuda especializada. Estoy arrepentido y quiero enmendarme. Mientras tanto, estoy, a la vez, recorriendo el camino que debo andar para volver a ser quien puedo ser: alguien mejor de quien fui".

Con estas revelaciones tan sinceras, el futbolista espera dejar atrás el escándalo y reconstruir su vida familiar. ¿Sincera o no sincera la confesión de Christian Cueva? Solo él lo sabe. Estaremos pendientes de cualquier actualización o novedad al respecto.