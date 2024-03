¿Reconciliados? Pamela López y Christian Cueva se encuentran en Barcelona, según Rodrigo González

Pamela López llegó a Barcelona, donde actualmente se encuentra Christian Cueva, según informó Rodrigo González en su programa "Amor y Fuego". El presentador señaló que ambos están en el mismo lugar, recordando que la esposa del futbolista viajó a Europa hace unos días. En ese sentido, se dejaría entrever una posible reconciliación. Sin embargo, Pamela López había asegurado a Magaly Medina que ella estaba dispuesta a firmar el divorcio. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pamela López y Christian Cueva en Barcelona

Durante la más reciente edición de "Amor y Fuego", Rodrigo González reveló que Pamela López se encontraría en Barcelona, lugar en donde también se encuentra Christian Cueva. Recordemos que la aún esposa del futbolista viajó a Europa recientemente y posteó imágenes en sus redes sociales. No obstante, ahora se dejó entrever que habría llegado al mismo lugar en donde se encuentra el pelotero. ¿Reconciliación a la vista?

"La Pamela López ha estado dándose unas vueltas por Barcelona, ¿habrá estado realizando compras? (...) Del fránces al catalán, será una hora en avión, te puedes ir en tren para que no te vea nadie. Llegó a Barcelona, ¿eso no lo publicas no? Eso no lo publicas", sostuvo el popular 'Peluchín'.

Después de su viaje a Europa, Pamela López desmintió haberse ido a encontrarse con Christian Cueva y compartió una foto junto a una amiga. "No especulen, por favor. Este viaje es para mí únicamente y voy a disfrutarlo con una de las personas que yo quiero, mi parcerita linda (...) Nos amanecimos con la lora y lo que nos falta", escribió. Sin embargo, en la actualidad, tanto el futbolista como Pamela López se encuentran en la misma ciudad. Cueva viajó a principios de febrero para recibir tratamiento en su rodilla.

Pamela López tendría más audios de Christian Domínguez

En el programa de Magaly Medina, la presentadora aseguró que hay evidencia que señala a Christian Domínguez como la persona que proporcionó información sobre las acciones de Pamela Franco y su comunicación continua con Christian Cueva. La presentadora admitió que, gracias a sus consejos, Pamela López pudo tomar medidas de precaución y recopilar todas las pruebas disponibles que respaldaran sus afirmaciones. Esta sería la razón principal por la que Christian Domínguez ha evitado abordar públicamente el tema y enfrentar las consecuencias de sus acciones.

"Yo tengo que decir otra cosa, que cuando Pamela López hablaba con Christian Domínguez nosotros como producción de programa le aconsejamos que lo grabara", dijo. Dijo que la primera conversación no pudo ser grabada, pero que en las siguientes tomó medidas de precaución y registró todas las conversaciones que tuvo con el cantante, donde básicamente este vende a la madre de su hija. "La primera conversación que tuvo no la grabó porque es una señora que no sabe cómo hacer ese tipo de cosas, pero luego que le aconsejamos, ella grabó todas las largas conversaciones y nos aseguro que lo tenía todo grabado. Esto lo digo por si acá por si de repente él tiene la mala idea de refutarla", aclaró la conductora.