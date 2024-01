¡Recordar es volver a vivir! Ale Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos protagonizan emotivo reencuentro

¡Algo está cambiando dentro de mí...! Cuando uno ve la foto de Ale Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos solo se viene a la mente la recordada novela "Ven Baila Quinceañera". Tras varios años sin hablarse y haber mantenido distancia, Ale y la ex de Austin Palao se reencontraron y protagonizaron un emotivo reencuentro. En la escena también estuvo la popular "Yuru", quien habría sido la intermediaria para que esta ansiada foto llegara. Entérate todos los detalles aquí.

El primer paso

"El gran chef famosos" no solo es un programa de "televisión blanca" como lo denominan muchos, sino también, protagoniza emotivos reencuentros. Uno de ellos se dio en el intercambio de regalos por Navidad donde Ale Fuller y Mayra Goñi limaron asperezas totalmente.

Las actrices eran muy cercanas hace varios años cuando grababan "Ven Baila Quinceañera" junto a Flavia Laos, sin embargo, se alejaron.

La actual saliente de Renato Rossini Jr. empezó a hacer su vida aparte, mientras que Flavia Laos y Mayra Goñi siguieron en contacto y se mostraban más unidas que nunca. Con motivo de las fiestas navideñas, la popular "Yuru" se amistó con Ale Fuller y ambas "rompieron" en llanto.

"Tengo un regalito para una persona que no veo hace años y voy a llorar. Hace algunos años no tenemos comunicación, pero este programa ha logrado que estemos juntas otra vez y Ale, esto es para ti, amiga", señaló Mayra Goñi con lágrimas en los ojos. Ale Fuller no se quedó atrás y también le dedicó emotivas palabras a su amiga.

"Más allá de todo lo que significa 'El Gran Chef Famosos', es un formato tan especial que logra cosas que uno no ve venir, que no ve como posible y tener la oportunidad de volver a reconectar con alguien que ha sido tan importante para mí como es Mayra, que ha sido como una hermana, es uno de los regalos más bonitos", detalló Ale Fuller.

Ale Fuller y Flavia Laos, el reencuentro

Cuando se veía lejana la posibilidad de un reencuentro entre Ale Fuller y Flavia Laos, lo impensado sucedió. Mediante sus redes sociales, las actrices no dudaron en compartir su alegría por esta nueva oportunidad que se dan y remecieron las redes sociales.

"Los tiempos de Dios son perfectos", posteó Ale Fuller, acompañada de algunas fotos que se tomó junto a Mayra Goñi y Flavia Laos. Ante esto, la exnovia de Austin Palao no dudó en contestar el mensaje y recordó su etapa de "quinceañera".

"Fue muy muy lindo y emotivo este reencuentro y sobre todo poder hablar de muchos temas importantes que estaban pendientes. Las adoro hermanas, mis quinceañeras forever", respondió Flavia Laos.

Esto causó gran revuelo en redes sociales, donde diversos usuarios se pronunciaron al respecto. Muchos cibernautas las consideran como la "santísima trinidad quinceañera", esto por su participación en "VBQ".

"Se volvieron a juntar por fin", "yo sabía que este día llegaría", "lo que Dios une, que Pablo Heredia no lo destruye", "que bonito, me hicieron recordar mi infancia con esas fotos", "muchos éxitos chicas", se puede leer en redes.